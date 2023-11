Baldur's Gate 3, fan scopre un segreto dopo 500 ore di gioco

Baldur's Gate 3 è sicuramente un gioco imponente e pieno di chicche nascoste, a cui ora si aggiunge una scoperta dopo oltre 500 ore di gioco.

L'ultimo capitolo della serie di RPG fantasy ha sicuramente messo d'accordo tutti.

Del resto, il gioco è in arrivo anche su piattaforme Xbox, quindi la possibilità di metterci sopra le mani non manca di certo.

Ora, come riportato anche da DualShockers, i giocatori continuano a trovare nuovi contenuti in Baldur's Gate 3, anche dopo aver investito centinaia di ore e aver completato più playthrough, tra cui un nemico mai visto prima.

Attenzione: questo articolo contiene spoiler per il secondo atto di Baldur's Gate 3.

Una recente scoperta di cui molti non erano a conoscenza arriva per gentile concessione di Dreadedreamer, che dopo più di 500 ore ha scoperto che un potente nemico può apparire nel Tempio di Shar dell'Atto 2 se il giocatore non chiude le Umbral Tremors abbastanza velocemente.

Questo combattimento si verifica poco prima che il gruppo incontri Balthazar nel Gauntlet of Shar.

Se non si agisce abbastanza velocemente per distruggere le Umbral Tremors, può nascere un Justiciar Crusader di livello 7 con 150 punti vita. Questo nemico può facilmente sconfiggere un gruppo impreparato.

Dreadedreamer ha fatto questa scoperta dopo aver sbloccato di nascosto la porta che conduce a Balthazar, scatenando una lotta tra l'orda di non morti del negromante e i difensori di Sharran.

Inutile dire che il misero esercito di Balthazar non era all'altezza del prescelto delle tenebre.

Un commentatore, Madam_Sheriru, ha fatto notare che probabilmente i giocatori non hanno mai visto i nemici che si generano se si attacca la diabolica Helsik. Se viene minacciata, Helsik evocherà infatti sei Imp e due Minotauri dorati.

Insomma, un gioco sempre più ricco ogni giorno che passa, considerando che presto arriverà anche un'edizione fisica del gioco di ruolo fantasy.

Ma non solo: il già esorbitante valore di Baldur's Gate 3 per Hasbro è destinato a crescere, visto che il titolo vale il 40% dei guadagni dell'azienda.