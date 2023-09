Baldur's Gate 3, ecco come reclutare Minthara senza "sporcarvi le mani"

La campagna di Baldur's Gate 3 offre ai suoi giocatori la libertà di affrontare la storia nel modo che più preferiscono: potranno scegliere di perseguire la via del bene il più possibile oppure scatenare il caos, dando pieno impulso alla propria malvagità.

Ci sono determinate scelte che potranno anche condizionare i personaggi che andranno a comporre il nostro party: un esempio perfetto è Minthara, che probabilmente molti fan non avranno reclutato al loro primo tentativo, dato che richiederà fare una scelta particolarmente crudele.

Il terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate gli episodi originali su Amazon) nasconde però tanti segreti e uno di questi riguarda anche la controversa potenziale compagna, protagonista proprio recentemente di una patch dedicata.

Come segnalato da Dexerto, i fan hanno infatti scoperto un modo per poter reclutare Minthara senza doversi necessariamente "sporcarsi le mani di sangue". Più o meno, dato che comunque non è una soluzione ottimale per chiunque voglia essere "buono".

Inutile sottolineare che di seguito includeremo alcuni spoiler sulla trama, quindi vi consigliamo di non proseguire oltre se non avete ancora iniziato l'avventura.

La soluzione è molto semplice: quando vi sarà chiesto di rubare l'idolo per fermare il rituale, come vi chiederanno i piccoli Tiefling, soddisfate la loro richiesta.

Quando verrà il momento di fare una scelta tra i Tiefling e i druidi, a quel punto potrete semplicemente... non scegliere. Andatevene, disinteressatevi della vicenda e lasciate che se la sbrighino tra loro.

A quel punto, potete segnalare il luogo in questione a Minthara, che si dirigerà lì per trovare quasi tutti i difensori morti: quando arriverete anche voi, la battaglia sarà già terminata e avrete guadagnato un nuovo controverso compagno.

Si tratta insomma di un approccio, in un certo senso, "neutrale": lascerete che siano semplicemente tutte le parti in causa a gestire il conflitto, restando fuori da ogni ulteriore situazione.

Che poi siate stati voi ad accendere "accidentalmente" il conflitto, poco importa: di fatto, non avrete davvero effettuato alcuna brutale decisione, se non scegliere di restare neutri invece di difendere chi ne avrebbe avuto bisogno.

Del resto, se ci tenete così tanto ad avere Minthara nel vostro party, qualche piccolo sacrificio per il vostro senso morale sarà necessario.

Ricordiamo che dalla scorsa giornata Baldur's Gate 3 è disponibile ufficialmente anche su PS5: una versione che si sta dimostrando da record, a giudicare dalle prime recensioni ufficiali.

Per quanto riguarda invece la versione Xbox, sarà necessario avere ancora un po' di pazienza: Larian ha promesso che arriverà entro la fine di novembre, ma che cercherà di rilasciarla il prima possibile.