Baldur's Gate 3 ha già "vinto" un primato su PS5

Baldur's Gate 3 continua a conquistare nuovi record, riuscendo anche a superare la concorrenza su Metacritic per quanto riguarda la versione PS5, disponibile dalla giornata di oggi.

Il terzo capitolo della storica saga di RPG, così celebre che la trovate anche su Amazon, si lascerà ora godere anche dall'utenza PlayStation.

Già su PC il gioco era infatti riuscito a superare anche Elden Ring, solitamente leader incontrastato delle classifiche Steam.

Ora, come riportato anche da GamingBible, è tempo di un nuovo record per il gioco di ruolo fantasy di Larian.

Baldur's Gate 3 ha ottenuto un incredibile punteggio di 96 per la sua versione PC e in molti si sono chiesti come avrebbe girato il gioco su PS5.

A quanto pare, meglio del previsto, visto che il titolo ha ottenuto un punteggio ancora più alto, ossia 97, per quanto riguarda la versione console. Ciò lo rende di fatto il gioco PlayStation con la media voto più alta in assoluto, e poco non.

È comunque molto probabile che la situazione cambi con la pubblicazione di altre recensioni col passare delle ore, ma al momento in cui scriviamo il record è raggiunto (lo potete vedere voi stessi qui).

Insomma, si tratta dell'ennesimo riconoscimento che conferma dunque anche la sua ottima godibilità anche su console Sony, oltre che una testimonianza della grande importanza di questa uscita.

Larian Studios sarà orgogliosa di questo ennesimo risultato da record, il tutto in vista di eventuali DLC, dato che gli sviluppatori hanno ammesso di voler ancora «fare di più».

Vero anche che Baldur's Gate 3 è diventato celebre anche per via dei suoi eroi "focosi": una caratteristica che però, almeno in parte, sarebbe stata causata da un bug bizzarro.

Vero anche che correzioni importanti sarebbero già arrivate con la seconda patch, sebbene è altrettanto certo che altri miglioramenti arriveranno con i prossimi update.