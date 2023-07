Quando esce Baldur's Gate 3 su PC? Ecco gli orari di lancio ufficiali

Se i giocatori PS5 dovranno attendere ancora un po', Baldur's Gate 3 su PC sta per arrivare e manca davvero poco al lancio del 3 agosto.

Il grande ritorno della saga di Baldur's Gate, che di recente si è riproposto in una edizione di pregio su Amazon, è davvero atteso e segnerà un'altra delle grandi uscite videoludiche del 2023.

Advertisement

Tanto che ci sono alcuni giochi che si stanno allontanando dalla data del 3 agosto, proprio per evitare la concorrenza imponente di Baldur's Gate 3.

Il progetto di Larian sarà ingombrante anche dal punto di vista dei contenuti, perché la corposa storia del gioco porterà a circa 17mila finali differenti.

Visto che Baldur's Gate 3 sarà senz'altro imponente anche dal punto di vista del peso in GB, vi farà comodo sapere quando verrà lanciato esattamente per prepararvi al download.

Ci pensa Larian (tramite PC Games N) a segnalare gli orari di lancio precisi di Baldur's Gate 3 su PC in tutto il mondo.

Stranamente Larian non ha considerato la nostra zona nel calcolo degli orari ma, stando a quanto indicato nella mappa che vedete qui sopra, Baldur's Gate 3 sarà lanciato probabilmente tra le 17:00 e le 18:00 del 3 agosto.

È probabile che questi orari saranno identici anche per la versione PlayStation 5, quando sarà lanciata a partire dal 6 settembre, ma ovviamente non possiamo che rimandarvi ad altri aggiornamenti sul finire dell'estate.

Nella speranza che nelle prossime settimane emergano anche delle novità per la versione Xbox. Baldur's Gate 3 uscirà infatti anche sulla console Microsoft, ma per ora Larian deve risolvere dei problemi tecnici non indifferenti.

Nell'attesa del lancio sappiate che l'avventura di Larian vi permetterà anche di prendervi una rivincita con la stampa, così come di incontrare una vecchia conoscenza: Lady Dimitrescu, o quasi.