I bagarini vogliono fare soldi perfino con le scocche PS5 di Spider-Man 2

Sappiamo che Sony sta facendo le cose in grande per il debutto del suo Marvel's Spider-Man 2, per il quale ha previsto il lancio di una PS5 specifica con scocca dedicata, oltre che di un controller (li trovate su GameStop).

Se, però, avete già la console, potete acquistare a parte queste scocche a tema Spider-Man, che richiamano sia i colori dell'amato arrampicamuri, sia quelli di Venom – che sarà al cuore dell'esperienza di gioco.

Non vi sorprenderà, allora, sapere che perfino queste scocche sono finite al centro delle attenzioni degli instancabili bagarini, che stanno provando a proporle a prezzi fuori da ogni logica, nella speranza che qualche fan – magari perché ha visto le scocche esaurite nel suo negozio di fiducia – caschi in queste spese insensate.

A segnalare la cosa è stato l'analista di mercato Mat Piscatella (thanks, Eurogamer), che ha fatto notare alcuni inserzionisti online che stanno proponendo le scocche a prezzi che vanno da $129 ad addirittura $215. Considerate che il prezzo di listino è di circa 65 euro, come vi abbiamo mostrato nella nostra notizia relativi alle prenotazioni.

Come purtroppo sappiamo, non è di certo la prima volta che i bagarini tentano di riempirsi le tasche alle spalle dei giocatori: in passato la stessa PS5 è stata lungamente vittima delle loro attenzioni, con le vendite online che diventavano ostaggio di bot volti a comprarne il più possibile, per provare a ripiazzarle poi a prezzi maggiorati.

Addirittura, alcuni bagarini britannici si vantarono della facilità che riscontravano nel comprare così tante PS5, mentre i consumatori faticavano a trovarle e la generazione è andata avanti a rilento. Divenute più semplici da trovare le console, ecco che le attenzioni si sono concentrate su letteralmente qualsiasi cosa capitasse a tiro, come edizioni da collezione di giochi ambiti e perfino accessi a closed test come quello di Tekken 8.

La raccomandazione, da parte nostra, è sempre la stessa: non acquistate niente dai bagarini, perché se non c'è una domanda smetteranno di provare a proporre la loro offerta.