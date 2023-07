La beta di Tekken 8 è già vittima dei bagarini, ovviamente

Con sorpresa — forse — di nessuno, nemmeno Tekken 8 è riuscito a salvarsi dal triste fenomeno del bagarinaggio: ovviamente non parliamo del gioco completo, dato che non è ancora disponibile nemmeno una data ufficiale di lancio, ma dei codici per accedere alla closed beta.

La prima parte dei test si è svolta esclusivamente su PS5, mentre la seconda fase sarà avviata a partire da oggi e vedrà la partecipazione anche degli utenti su Xbox Series X|S e PC, diventando dunque molto appetibile per i fan che vogliono mettersi alla prova con quanti più avversari possibile.

Advertisement

Tuttavia, trattandosi di una beta ad accesso chiuso, non tutti i giocatori potranno scoprire le novità dell'erede di Tekken 7 (trovate la Legendary Edition su Amazon): un processo non aiutato dal fenomeno del bagarinaggio, con diversi utenti che hanno ottenuto un codice... solo per rivenderlo online.

Come segnalato da eXputer, portali come eBay sono già stati letteralmente invasi da rivenditori di codici della closed beta, che confermano anche la grande attesa della community per questo titolo: nel momento in cui scriviamo questo articolo, sarebbero infatti già stati venduti oltre 150 codici.

Una situazione davvero sgradevole, considerando che quei codici avrebbero dovuto essere assegnati a fan davvero interessati a provare l'ultimo picchiaduro di Bandai Namco, e di certo non essere sfruttati per avere facili profitti.

I prezzi medi dei codici di Tekken 8 si aggirano dai 6 ai 15 dollari per codice, ma naturalmente noi non possiamo che sconsigliarvi fortemente di supportare questo fastidioso fenomeno. Speriamo solo che la prossima volta Bandai Namco riesca a gestire meglio la distribuzione delle beta e limitare il più possibile i furbetti del mercato secondario.

Curiosamente, ma forse non troppo, era successa la stessa identica cosa con la beta di Mortal Kombat 1: un segnale che, evidentemente, deve cambiare qualcosa nella distribuzione dei codici.

Abbiamo provato anche noi la beta di Tekken 8 durante la prima fase del test: vi raccontiamo le prime impressioni nel nostro video provato.

Se parteciperete alla seconda fase della prova, Katsuhiro Harada ha una richiesta importante per voi: se possibile, cercate di non cancellare alcun match in arrivo e giocate il più possibile.