Bundle PS5 Marvel's Spider-Man 2: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Con grande entusiasmo, annunciamo l'apertura delle prenotazioni per il bundle PS5 + Marvel's Spider-Man 2, un'offerta decisamente imperdibile per tutti gli appassionati dell'Uomo Ragno.

Questo bundle rappresenta un'opportunità unica per entrare nel mondo del nuovo capitolo dell'eroe di New York. Con la potenza e le funzionalità avanzate della console PS5, Marvel's Spider-Man 2 promette di portare l'esperienza di gioco a un livello completamente nuovo. Ricordiamo che le quantità sono limitate, quindi consigliamo di agire rapidamente per assicurarsi di non perdere questa occasione unica.

Sia il corpo della console che il controller DualSense sono caratterizzati da un mix di colori rosso e nero, con il nero che domina, simboleggiando come il simbionte stia gradualmente prendendo il controllo dei nostri dispositivi. Questo design è arricchito dal simbolo del ragno, di colore bianco, sempre molto evidente. L'effetto finale è spettacolare e sarà apprezzato dai fan più accaniti di Spider-Man.

Questo pacchetto speciale in edizione limitata include non solo la PS5 e il controller DualSense, ma anche una copia digitale della versione standard di Marvel's Spider-Man 2. Un'offerta imperdibile per tutti i fan dell'Uomo Ragno, specialmente per coloro che non possiedono ancora la console.

Il bundle PS5 + Marvel's Spider-Man 2 sarà disponibile dal 1° settembre 2023. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Cover PS5 Marvel's Spider-Man 2