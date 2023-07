Marvel's Spider-Man 2: ecco dove effettuare il preorder di gioco, pad e console a tiratura limitata

Sono stati aperti oggi i preorder anche del bundle PS5 + Marvel's Spider-Man 2 che del DualSense Marvel's Spider-Man 2 in tiratura limitata e abbiamo pensato, per vostra comodità, di raccogliere tutti i link in un unico articolo.

Marvel's Spider-Man 2 prosegue la storia di Peter Parker e Miles Morales, entrambi personaggi giocabili, ciascuno con abilità uniche. Peter indosserà la tuta simbionte, che migliora le sue capacità di combattimento, mentre Miles possiede abilità come il mimetismo e il Venom-Blast.

Sia il corpo della console che il controller DualSense sono caratterizzati da un mix di colori rosso e nero, con il nero che domina, simboleggiando come il simbionte stia gradualmente prendendo il controllo dei nostri dispositivi. Questo design è arricchito dal simbolo del ragno, di colore bianco, sempre molto evidente. L'effetto finale è spettacolare e sarà apprezzato dai fan più accaniti di Spider-Man.

Questo pacchetto speciale in edizione limitata include non solo la PS5 e il controller DualSense, ma anche una copia digitale della versione standard di Marvel's Spider-Man 2. Un'offerta imperdibile per tutti i fan dell'Uomo Ragno, specialmente per coloro che non possiedono ancora la console.

Il bundle PS5 + Marvel's Spider-Man 2 e il controller DualSense saranno disponibili dal 1° settembre 2023, mentre il gioco arriverà sugli scaffali dei negozi dal 20 ottobre 2023. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati ai prodotti, è quello di prenotarli sin da ora, così da averli comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

