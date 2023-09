Back To School Comet: tantissimi prodotti con sconti imperdibili

La catena di elettronica Comet ha recentemente lanciato l'imperdibile promozione "Back To School", offrendo ai propri clienti la possibilità di acquistare una vasta gamma di prodotti, anche per il gaming, con sconti eccezionali. Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV LG OLED65CS6LA, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.499€, rispetto al prezzo consigliato di 2.189€.

La smart TV LG OLED65CS6LA è un prodotto all'avanguardia nel settore degli schermi OLED. Con una dimensione generosa di 65 pollici e una risoluzione 4K Ultra HD, garantisce un'esperienza visiva immersiva e nitida. Uno dei suoi punti di forza è l'OLED Motion, che assicura un tempo di risposta eccezionalmente basso di 1 ms, rendendo questo modello ideale per gli amanti dei videogiochi e delle immagini in rapido movimento.

La piattaforma WebOS offre un controllo semplice e immediato della smart TV, permettendo un accesso facile a tutte le funzionalità. È perfetta per chi vuole una TV di alta qualità con prestazioni eccellenti e una grande varietà di funzionalità smart, dalla connessione a Internet all'integrazione con altri dispositivi smart.

