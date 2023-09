Back To Euronics: sconti imperdibili sui migliori prodotti tech

La nota catena Euronics ha rilanciato l’interessante iniziativa “Back To Euronics” che permette di acquistare tantissimi prodotti con sconti incredibili sino al prossimo 13 settembre! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le tante e variegate offerte di Euronics, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV LG 55UR91006LA, che attualmente potete portarvi a casa a soli 899€.

LG 55UR91006LA è una smart TV che rappresenta un perfetto connubio tra tecnologia e design. Con una diagonale di ben 55 pollici e una risoluzione 4K, questa televisione è in grado di trasformare qualsiasi spazio in una vera e propria sala cinema. Non solo le immagini sono incredibilmente definite, ma i colori sono anche estremamente profondi e brillanti. Questo è possibile grazie all'integrazione dell'HDR10 Pro e del processore 4K α5 Gen6 con intelligenza artificiale, che elabora ogni singolo frame per esaltare i dettagli più fini.

Se siete appassionati di cinema o di serie TV, questa è la scelta giusta per voi: la qualità dell'immagine è impeccabile e le opzioni di visualizzazione sono numerose. Per gli amanti dei videogiochi, la smart TV LG 55UR91006LA è altrettanto eccellente.

Per chi è alla ricerca di un televisore che vada oltre la semplice visione dei programmi, questa smart TV è dotata del sistema operativo webOS. Con esso, avrete un facile accesso a una varietà di applicazioni e servizi online, da Netflix a YouTube, rendendo l'intrattenimento domestico un'esperienza completa.

