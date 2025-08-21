La Gamescom Opening Night Live 2025 è ormai archiviata e, come da tradizione, abbiamo chiesto alla nostra community cosa ne pensasse della kermesse condotta da Geoff Keighley.

Tra trailer inediti, aggiornamenti su titoli attesi e qualche sorpresa, l’evento non ha mancato di generare dibattito: era davvero lo show che i giocatori speravano di vedere?

Il sondaggio lanciato sulle nostre pagine si è chiuso oggi, 21 agosto 2025, e i risultati fotografano bene lo stato d’animo generale: la maggior parte degli utenti ha vissuto la serata senza particolari emozioni.

La voce “Senza infamia e senza lode” ha infatti raccolto il 49% delle preferenze, segno che la community si è trovata davanti a uno spettacolo corretto ma non memorabile.

Non sono mancati i delusi: per il 29% dei votanti, la ONL 2025 è stata “una serata insulsa e senza guizzi”, priva di veri momenti clou in grado di far discutere. Una bocciatura pesante che sottolinea come il ritmo e i contenuti proposti non abbiano convinto tutti.

Una fetta di pubblico più indulgente, pari al 16%, ha invece apprezzato quanto mostrato, pur ammettendo di aspettarsi “qualche bomba in più”.

Infine, solo il 7% ha promosso senza esitazioni l’evento, dichiarandosi soddisfatto perché tra annunci come Silksong e Requiem “c’è stato di tutto”.

In definitiva, anche a fronte dei risultati piuttosto evidenti del nostro sondaggio chiusosi da poche ore, la Opening Night Live 2025 si conferma un appuntamento divisivo: importante come vetrina, ma forse sempre meno capace di sorprendere e scaldare gli animi dei videogiocatori, che forse è proprio il suo maggior problema.

