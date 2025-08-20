La Opening Night Live ha aperto ufficialmente Gamescom 2025 con Hollow Knight: Silksong e poi una lunga serie di annunci.
Parliamo di giochi come Call of Duty Black Ops 7, i ritorni di Onimusha e Ninja Gaiden 4, l’horror disturbante di Silent Hill f, fino ai colossi Resident Evil Requiem e Ghost of Yotei.
Uno show spettacolare, ma anche specchio di un’industria che alterna nostalgia, marketing e grandi promesse.
La vera domanda è: tra due settimane, quale annuncio ricorderemo davvero?
Tra tutte le promesse viste ieri sera, quindi, siete soddisfatti da ciò che è stato mostrato alla ONL? Ditecelo!