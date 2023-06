Avatar: Frontiers of Pandora ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Finalmente sono state aperte le prenotazioni di Avatar: Frontiers of Pandora, titolo assolutamente molto interessante per tutti gli appassionati della saga creata da James Cameron.

Sviluppato dallo studio Massive Entertainment di Ubisoft, in collaborazione con Lightstorm Entertainment e Disney, Avatar: Frontiers of Pandora è un action adventure in prima persona ambientato nel mondo di Pandora, celebre per il franchise cinematografico di James Cameron.

In Avatar: Frontiers of Pandora, assumerete il ruolo di un Na'vi che è stato rapito e addestrato dalla corporazione umana RDA, ma che alla fine riacquista la libertà. Nel titolo vi troverete ad esplorare le stupefacenti e imprevedibili regioni di Pandora, utilizzando la straordinaria forza e agilità dei Na'vi. Avrete la possibilità di personalizzare il vostro personaggio e migliorare le armi per diventare ancora più forte.

Avatar: Frontiers of Pandora offre una storia autonoma all'interno dell'universo di Avatar, con supporto per il gioco cooperativo a 2 utenti. Inoltre, presenta un mondo aperto ambientato in parti di Pandora mai viste prima, popolate da creature uniche e nuovi personaggi.

Avatar: Frontiers of Pandora sarà disponibile dal 7 dicembre 2023 per Sony Playstation 5, Xbox Series X e Windows PC. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

