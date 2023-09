Atari 2600+: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

L'epoca d'oro del retrogaming è destinata a brillare di nuovo sotto i riflettori con l'arrivo della rivisitazione di una leggenda: la nuova Atari 2600+. Questo gioiello, che riporta in vita l'aura immortale dell'iconica console del 1977, è pronto a fare la sua entrata trionfale il prossimo 17 novembre. E la notizia ancora più elettrizzante? I preorder sono ora aperti!

Assicurarsi questa meraviglia del retrogaming è ora solo a un click di distanza. Correte a prenotare la vostra Atari 2600+ senza indugio, perché oggetti del desiderio come questo sono destinati a sparire in un battibaleno dalle vetrine virtuali, specialmente in un dominio dove la febbre del retrogaming si alza a temperature ardenti. Il consiglio è di bloccare il vostro preorder al volo. Prenotando ora il prodotto, l'esperienza si fa ancora più dolce: avrete la certezza di stringere tra le mani la vostra console desiderata proprio nel giorno del lancio.

Atari 2600+, chi dovrebbe acquistarlo?

Ma chi dovrebbe cedere alla chiamata della Atari 2600+? Semplice, tutti coloro che hanno il retrogaming scolpito nel cuore, che bramano rivivere l'epopea dei titoli classici degli anni '80, ma con un tocco moderno. L'Atari 2600+ non è solo un pezzo di storia; è un ponte tra passato e presente, offrendo una porta HDMI per connettersi al mondo moderno. Sebbene basata sulla macchina originale, questa console è un biglietto d'accesso a centinaia di giochi originali Atari 2600 e 7800, con una cartuccia 10-in-1 inclusa che fa da ciliegina su una già deliziosa torta.

La vasta compatibilità con un'infinità di videogiochi retro rende l'Atari 2600+ l'acquisto dei sogni per chi desidera riscoprire i titoli degli anni '70 e '80, che oggi rappresentano un tesoro raro da trovare in formato fisico e una sfida emozionante da emulare in digitale. Questo è l'incanto delle vecchie console rivestite di modernità, che ogni anno vengono celebrate e ricercate come reliquie preziose.

La console Atari 2600+ sarà lanciato il 17 novembre 2023. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Atari 2600+: dove prenotarlo al miglior prezzo