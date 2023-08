ASUS ROG Delta S, cuffie gaming al top, con quasi 50€ di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone anche oggi tantissimi prodotti per veri gamer a prezzo scontato. Come sempre, abbiamo fatto una ricerca accurata per selezionare le offerte più interessanti per voi, lettori, così da garantirvi di acquistare i prodotti di qualità migliore ai prezzi più vantaggiosi.

Tra i prodotti in offerta, spiccano le cuffie gaming ASUS ROG Delta S, che potete acquistare a soli 140,99€ invece dei soliti 189,99€ di listino, con un risparmio reale di 49€. Un'opportunità da non perdere per acquistare un headset gaming di alta qualità a un prezzo scontato!

Per i giocatori che aspirano a un suono immersivo e a una comunicazione impeccabile, le cuffie gaming ASUS ROG Delta S costituiscono un investimento eccellente. Dotate di avanzate funzioni di cancellazione del rumore e qualità audio superlativa, offrono anche un'esperienza sonora di livello studio per gli appassionati di musica e cinema. Progettate con comodità e ergonomia in mente, sono ideali per chi passa lunghe ore al computer, dai professionisti agli utenti quotidiani.

La tecnologia Quad-DAC ESS 9281 ad alta risoluzione assicura un trattamento audio senza perdite e un eccezionale rapporto segnale/rumore di 130 dB, mentre il Renderer MQA integrato va oltre, rivelandovi ogni dettaglio e sfumatura della registrazione originale, un must per gli audiofili e gli amanti della musica. E per i fan dei giochi FPS, il design quad-DAC consente una localizzazione precisa dei suoni in-game, migliorando la vostra performance sul campo di battaglia.

Per una resa sonora ancor più ricca, le cuffie gaming ASUS ROG Delta S sono dotate degli esclusivi driver Asus Essence, che utilizzano la tecnologia Audio Signal Diversion per offrire alti cristallini e bassi potenti. Inoltre, l'innovativa tecnologia ROG Hyper-Grounding elimina le interferenze elettromagnetiche, garantendo un'esperienza acustica di pura eccellenza.

La comunicazione è resa impeccabile dal microfono Asus AI, dotato di funzionalità di cancellazione del rumore. Questo microfono unidirezionale e staccabile è in grado di minimizzare fino al 95% dei rumori ambientali, assicurando conversazioni limpide e cristalline. Un indicatore LED incorporato consente di monitorare facilmente lo stato del microfono.

In tema di comfort, le cuffie non lasciano nulla al caso. I cuscinetti auricolari, ergonomicamente progettati con una forma a D e inclinati di 12 gradi, si adattano perfettamente alla forma delle orecchie. Realizzati in pelle proteica e imbottiti con schiuma di memoria a raffreddamento rapido, offrono un livello di comfort senza precedenti, perfino durante le sessioni di utilizzo più prolungate.

