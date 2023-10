Assassin's Creed Valhalla è davvero così brutto? I fan lo riabilitano

I fan del franchise Ubisoft si sono riuniti su Reddit per discutere i loro sentimenti nei confronti di Assassin's Creed Valhalla, a quanto pare non un gioco così brutto come molti sostengono.

L'avventura del guerriero Eivor (trovate la Ragnarok Edition a prezzo basso ) è infatti l'ultimo capitolo open world della serie.

L'ormai disponibile AC Mirage abbandona le meccaniche a mondo aperto, portandoci tra le strade della vecchia Baghdad per un gioco che scimmiotta i primissimi capitoli del franchise.

Già alcuni mesi fa i fan si erano dati appuntamento per discutere su Valhalla e di quanto fosse comunque un buon gioco, ma ora a quanto pare la riabilitazione è completa.

Come riportato anche su GamingBible, infatti, i fan pensano che Assassin's Creed Valhalla abbia bisogno di più considerazione, ritenendo che non sia così male come molti credono.

Questo cambiamento di opinione è avvenuto quando l'utente di Reddit "Unfair_Pudding6180" ha pubblicato un post chiedendo: «AC Valhalla è davvero così brutto? Ho visto così tante persone dire che è troppo lungo e noioso, la storia è scadente e altro. Odyssey mi è piaciuto molto, ma alcuni di questi commenti mi stanno facendo desistere dal giocare a Valhalla».

I fan del gioco si sono riuniti e hanno affermato che, sebbene non sia all'altezza di altri titoli, non è assolutamente un gioco da trascurare.

«Mi piace molto Valhalla. È sicuramente il mio preferito della trilogia RPG. Ma poi mi piace l'esplorazione e raccogliere cose in un'area e in un tempo di cui non so nulla».

E ancora: «A me personalmente è piaciuto molto, ma molte persone (come hai detto tu) se ne lamentano molto».

«No. A queste persone non piacciono i giochi lunghi. Valhalla è stato meraviglioso», ha scritto un altro fan.

Come gioco di Assassin's Creed in senso stretto forse Valhalla non è riuscito al 100%, ma se siete alla ricerca di un gioco d'avventura a mondo aperto di ispirazione vichinga, potrebbe fare al caso vostro.

Del resto, l'accoglienza per Assassin's Creed Mirage è stata discreta, ma non entusiasmante: è tra i titoli della saga valutati peggio, per Metacritic.

Senza contare che gli utenti che hanno scelto la versione PC avranno una brutta sorpresa: stando ad alcuni test, pare che tale edizione non sia stata ottimizzata nel migliore dei modi.