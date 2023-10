Assassin's Creed Mirage su PC sembra avere lo stesso problema di molti altri giochi

Ubisoft è ormai pronta al lancio di Assassin's Creed Mirage, nuovo capitolo ufficiale della serie, sebbene a quanto pare il gioco su PC non sia proprio il massimo.

Il nuovo episodio (che potete trovare ) è un gioco più "piccolo" rispetto ai predecessori, ma non per questo meno bello da giocare.

Nella recensione del nostro Gianluca vi abbiamo spiegato che «coloro i quali si erano persi con piacere, nonostante le diluizioni e gli innegabili difetti, negli sconfinati mondi aperti di Origins, Odyssey e Valhalla vedranno l'ultima fatica del colosso francese come un sostanziale passo indietro in termini di profondità dell'esperienza, libertà di scelta da parte del giocatore e quantità di contenuti.»

Dopo avervi rivelato i requisiti minimi e raccomandati, sempre proprio che Mirage abbia un problema in versione PC.

Come riportato anche dalla redazione di Wccftech, infatti, Assassin's Creed Mirage dispone di uno strumento di benchmark integrato, proprio come la maggior parte delle recenti uscite di Ubisoft per PC, il che è lodevole.

Tuttavia, mentre gli FPS medi mostrati nel benchmark sono di 71 fotogrammi al secondo (con tutto impostato su Ultra), raggiunge questo risultato solo con l'aiuto di NVIDIA DLSS impostato sulla modalità Qualità.

Ma questo è l'ultimo dei problemi. Molto più grave è il fatto che il grafico dei fotogrammi mostra un'enorme oscillazione, che va da un minimo di 8 FPS a un massimo di 138 FPS. L'1% e lo 0,1% di FPS più bassi scendono rispettivamente a 36 e a 22.

In pratica, quando si gioca ad Assassin's Creed Mirage, si avverte si stare giocando un'esperienza non sempre fluida nonostante un PC di fascia alta.

Sempre Wccftech ha notato che l'utilizzo della CPU sembra essere un grosso problema, dato che raramente supera il 30%. Purtroppo è un problema comune alla maggior parte dei giochi per PC tecnicamente insoddisfacenti usciti nell'ultimo anno.

Non si tratta nemmeno di un gioco con una grafica all'avanguardia, non essendoci tecniche di rendering avanzate come il ray tracing o il path tracing, nonostante la nuova versione del motore Ubisoft Anvil utilizzata in Mirage.

Restando in tema, Ubisoft ha dichiarato poco tempo fa che Assassin's Creed Mirage richiederà in media 20-30 ore per essere completato, quindi molto meno che Valhalla.

Se volete però stupirvi con la bella grafica, Digital Dreams ha condiviso un video che mostra Assassin's Creed Odyssey in 8K su una NVIDIA GeForce RTX 4090, per un risultato finale davvero niente male.