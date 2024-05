Assassin's Creed Shadows, un enigma sta già facendo impazzire i fan

Ubisoft ha nascosto un enigma piuttosto criptico nel marketing di Assassin's Creed Shadows, precedentemente conosciuto con il nome in codice Red, ossia l'episodio ambientato in Giappone.

Domani, 15 maggio 2024 alle ore 18:00, Ubisoft pubblicherà il primo trailer cinematico in cui sapremo qualcosa di più di questo atteso progetto.

Ora, come riportato anche da IGN US, il cosiddetto Puzzle della Clessidra è stato anticipato nel comunicato stampa di Ubisoft e annunciato pubblicamente attraverso un post su X/Twitter che mostrava una gigantesca clessidra a Osaka, Giappone.

I fan sono stati rapidi nel individuare un codice strano sulla base di questa clessidra, S89N-029S, avviando così lo sforzo per la risoluzione dell'ostico enigma.

A quanto pare i numeri rappresentavano semplicemente posizioni nell'alfabeto inglese, il che significa che è stato rapidamente decifrato come 'Shinobis'.

Ma i codici misteriosi non si fermavano lì poiché, sparsi tra i siti web di Ubisoft, le mail e i social giacevano altri assortimenti casuali di lettere e numeri.

Individuato da "Busy-Jicama-3474" su Reddit, un'immagine di sfondo sulla pagina di Assassin's Creed Shadows sul sito web di Ubisoft contiene un codice nascosto con 24 numeri a due cifre.

Un altro codice trovato in un'e-mail pubblicitaria aveva 11, 21 e 33 ripetuti più e più volte su diverse righe, tutti lunghi 16 numeri.

I fan stanno impazzendo cercando di risolvere il dilemma: «Se accoppiamo il primo e il secondo numero, insieme al terzo e al quarto, e così via, otteniamo quattro righe di otto coppie di numeri», ha scritto "Squidpsyco" in risposta al post originale.

«Le uniche coppie che esistono qui sono 33 e 11, e 11 e 21. Questo crea otto coppie con esattamente due possibilità per ogni coppia, che assomiglia molto al binario».

I detective dell'Internet hanno quindi collegato quel numero 1579 a una voce di Assassin's Creed Shadows che suggerisce che una figura storica chiamata Yasuke sarà coinvolta nel gioco.

«1579 è proprio l'anno in cui Yasuke arrivò in Giappone», hanno detto. «Questo probabilmente non aiuta con il cifrario principale sul sito web, ma è probabilmente la conferma della data del gioco e del coinvolgimento di Yasuke.»

Il sito web di Ubisoft nasconde un codice criptico e una chiave. Questo "cifrario principale" è stato trovato altrove sul sito, dove i fan hanno anche trovato un codice e una chiave come parte di una serie di immagini rotanti.

Diverse righe di numeri sono presentate accanto alla chiave, che contiene caratteri Katakana giapponesi.

I numeri sono stati quindi convertiti in caratteri Katakana e tradotti in inglese da diversi fan online, rivelando una poesia criptica. «Il tempo è effimero, i frammenti sono sparsi in tutta la rete, la clessidra diventa la chiave per la conservazione, dovresti affrettarti», recita, secondo "Reil_" su Reddit.

Il codice nascosto nell'immagine di sfondo può essere tradotto usando gli stessi mezzi, risultando nella frase: «Uno per uno, le cose prendono forma. Per il passato, il tempo si ferma», secondo "Efigr", che afferma di aver risolto gli indovinelli.

Il mistero finale lo scoprire domani, quando Assassin's Creed Shadows si mostrerà al mondo.

Il mistero finale lo scoprire domani, quando Assassin's Creed Shadows si mostrerà al mondo.