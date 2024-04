Assassin's Creed Red potrebbe aver svelato i due protagonisti

Gli occhi dei fan della serie Ubisoft dedicata agli assassini sono da tempo puntati sul prossimo Assassin's Creed Red.

Dopo il capitolo dedicato a Basim, che trovate anche su Amazon, sarà infatti il momento di partire verso il Giappone.

Proprio Assassin's Creed Red sarebbe del resto stato il "colpevole" della morte del sequel di Immortals.

Ora, dopo che è emerso che il prossimo Assassin's Creed potrebbe essere un gioco dalla longevità sorprendente, sembra proprio che in rete sia apparsa un'immagine raffigurante il menu principale, visionabile nel tweet poco sotto.

Il primo sguardo alla schermata del menu principale del prossimo gioco di Assassin's Creed conferma che Red avrà due protagonisti giocabili.

La prima sembra chiamarsi infatti Naoe - chiaramente un'assassina con tanto di cappuccio, forse una shinobi - assieme a un guerriero samurai africano il cui nome dovrebbe essere Yasuke.

Non è molto, certo, visto che del gioco vero e proprio non è stato mostrato alcunché, ma dalla schermata del menu principale si intuisce che il prossimo capitolo di Assassin's Creed non sarà un gioco "piccolo" come il precedente Mirage.

Assassin's Creed Codename Red sarà lanciato quasi certamente nel corso dell'anno (immaginiamo nel periodo autunnale), sebbene al momento manchi ancora una data di uscita ufficiale da segnare in rosso sul calendario.

Non ci resta quindi che attendere che Ubisoft alzi finalmente il sipario sul gioco, cosa che potrebbe accadere in occasione dell'Ubisoft Forward di cui da alcuni giorni conosciamo la data e l'ora.

Ma non è tutto, a quanto pare: Ubisoft ha rilasciato alcune settimane fa anche l'ultimo aggiornamento per Assassin's Creed Mirage, il quale aggiunge una modalità permadeath.

Restando in tema assassini, gli attori protagonisti di Assassin's Creed Origins vogliono entrambi realizzare un sequel del gioco e continuare le storie di Aya e Bayek: ecco cos'hanno detto al riguardo.