Assassin's Creed Shadows, anche il "vero" Bayek si scaglia contro i giocatori

Il reveal di Assassin's Creed Shadows ha portato una serie di polemiche relative ai due personaggi giocabili, in particolare Yasuke che non è stato giudicato coerente con la fedeltà storica solitamente granitica che la saga di Ubisoft ha sempre messo in scena.

Nonostante l'esistenza di Yasuke, un samurai afroamericano, sia stata documentata in più di un'occasione dagli storici (ve ne abbiamo parlato anche in un nostro SpazioGames Originals), questo non ha impedito alla community dei videogiocatori di contestare la scelta di Ubisoft.

Tra chi inneggia all'asservimento al politicamente corretto (...), chi si è lanciato negli inevitabili e fondamentali commenti razzisti che non fanno nulla per non fomentare l'immagine tossica della community, e chi lamenta il fatto che per una volta che Assassin's Creed va nel Giappone feudale viene scelto un protagonista afroamericano, si è fatto un gran parlare di Shadows e quasi mai per le sue potenzialità videoludiche.

Le polemiche per i protagonisti sono durate un po' e sicuramente dureranno ancora, e c'è chi le ha vissute già a suo tempo in maniera molto similare.

Si tratta di Abubakar Salim, che interpretò Bayek in Assassin's Creed Origins e dovrette affrontare una storia simile a quella che si sta verificando ora con Yasuke e Assassin's Creed Shadows.

L'attore, che è tornato di recente nei videogiochi con Tales of Kenzera: Zau (lo trovate su Amazon), si è lasciato andare ad un commento sui social media riguardo la vicenda.

«La cosa divertente è aver vissuto e attraversato il viaggio di Assassin's Creed Origins e aver visto svolgersi le cose di Yasuke/Shadows», ha detto Salim parlando delle polemiche intorno a Yasuke.

Rivolgendosi ai giocatori, Salim ha detto che senz'altro quelli che hanno fomentato le polemiche avranno una "vista incantevole" dalla collina in cui sono, riferendosi a coloro che sono disposti a morire nel tentativo di mantenere l'odio online per il costante sforzo nel negare l'esistenza di Yasuke.

Curiosamente, anche l'altra protagonista di Assassin's Creed Shadows era molto diversa, all'inizio.