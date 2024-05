Assassin's Creed Shadows, la Naoe "originale" era quasi totalmente diversa

Assassin's Creed Shadows ci porterà ad esplorare il Giappone nel tardo periodo Sengoku dal punto di vista di due protagonisti che si preannunciano tra i più originali della serie: il samurai africano Yasuke — che è esistito davvero, a proposito — e la letale shinobi Naoe.

Due personaggi che avranno inevitabilmente uno stile di gameplay estremamente diverso tra loro e che hanno già fatto discutere la community nel bene e — prevedibilmente, purtroppo — anche nel male da parte dei soliti noti.

Advertisement

Come abbiamo già anticipato, Naoe è sicuramente la protagonista più "originale" di questo nuovo capitolo (che potete prenotare su Amazon) ed è evidente che il team di Ubisoft si è sforzato il più possibile per riuscire a renderla convincente al punto giusto, arrivando addirittura a ridisegnarla quasi del tutto prima del reveal trailer ufficiale.

Dexerto segnala infatti che la concept art della shinobi ci mostrava una Naoe completamente diversa da quella ammirata nel primo trailer di Assassin's Creed Shadows, al punto che al confronto sembrava soltanto una ninja generica.

Potete verificare voi stessi quanto sia stata modificata nel corso dello sviluppo tramite il confronto che troverete qui di seguito:

Il nuovo design rispecchia più fedelmente l'idea di una shinobi misteriosa e pronta a scomparire tra le ombre, grazie a un costume che, pur non rinunciando ad alcuni elementi tipici di una guerriera del suo calibro, sembra ricordare gli agricoltori dell'epoca — rendendole dunque più agevole mescolarsi tra la folla.

Un redesign che è già stato accolto con favore da buona parte della community, anche se c'è ancora chi spera che il suo costume originale possa magari essere sbloccato nel corso dell'avventura.

Si tratta di un retroscena sicuramente interessante che fa ben sperare per il lancio finale: non possiamo che augurarci che la stessa cura per i dettagli venga dimostrata anche per il gameplay di questo ambizioso capitolo.

Nel caso comunque preferiate impersonare il samurai Yasuke, Ubisoft ha confermato che per la maggior parte delle missioni potrete scegliere liberamente quale personaggio utilizzare — anche se alcune quest saranno esclusive.