Assassin's Creed Mirage sta per uscire su una nuova piattaforma

Assassin's Creed Mirage continua ad espandersi arrivando su altre piattaforme, perché poche ore fa Ubisoft ha ufficializzato l'uscita del titolo su iPhone e iPad, con tanto di data di uscita.

Dopo essere stato gratis per un periodo, anche se purtroppo molto breve, Assassin's Creed Mirage arriverà sulle piattaforme Apple tra non molte settimane.

Il 6 giugno 2024 il titolo arriverà su iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air e iPad Pro con chip M1 o successivo. Una data leggermente in ritardo rispetto alle previsioni iniziali, ma che comunque sono una conferma molto attesa (tramite VGC).

«I giocatori potranno vivere l'avventura d'azione e narrativa completa di Assassin's Creed Mirage in movimento, esplorando la Baghdad del IX secolo nei panni di Basim, un giovane ladro che si trasforma in un Maestro Assassino», ha dichiarato oggi Ubisoft.

Il publisher ha svelato altri dettagli su questo porting:

«Sviluppato da Ubisoft Sofia, le versioni del gioco per iPhone e iPad offrono la stessa esperienza della versione per console. Inoltre, i controlli di gioco sono stati adattati ai touch screen di iPhone e iPad, offrendo un'esperienza di gioco intuitiva, comoda e coinvolgente. La cross-progression e il cross-save sono disponibili anche tramite Ubisoft Connect, consentendo ai giocatori di trasferire i propri progressi su tutte le piattaforme disponibili.»

Il gioco potrà essere provato gratuitamente per 90 minuti, con la versione completa al prezzo di $49,99.

Assassin's Creed Mirage si unisce quindi alla lista sempre più lunga di giochi AAA già confermato per dispositivi Apple, in una lista in continua espansione (che trovate qui).

Insieme a nomi decisamente molto altisonanti e recenti, come Resident Evil 4 Remake che è molto giocabile su iPhone, pur con qualche compromesso.

