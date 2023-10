Assassin's Creed Mirage, risolti i problemi tecnici più fastidiosi grazie ai fan

Assassin's Creed Mirage soffre degli stessi problemi di cui soffrono molte produzioni PC, soprattutto, ovvero una mancanza di performance degne di questo nome anche su hardware di fascia alta.

In pratica, quando si gioca ad Assassin's Creed Mirage, si avverte si stare giocando un'esperienza non sempre fluida nonostante un PC di fascia alta, come vi abbiamo raccontato in precedenza.

Advertisement

Inoltre, molti utenti lamentano l'impossibilità di togliere l'opzione per visualizzare l'aberrazione cromatica. Si tratta di un effetto implementato in molti giochi per simulare la distorsione dell'obiettivo e far apparire il gioco come se fosse stato ripreso con una vera telecamera. Nel gioco vero e proprio, rende i contorni degli oggetti sfocati o a volte brillanti con colori molto accesi.

Come spesso accade in questi casi ci pensano i modder a da una mano ai giocatori, come riporta DSOGaming, grazie ad una mod che permette di togliere l'aberrazione cromatica e attivare anche il DLSS3.

Il modder "PureDark" ha rilasciato un mod DLSS 3 Frame Generation per Assassin's Creed Mirage. Questa mod consentirà ai possessori di GPU della serie RTX 40 di sfruttare la Frame Generation per migliorare ulteriormente la propria esperienza. Per impostazione predefinita, il titolo supporta NVIDIA DLSS 2, AMD FSR 2.0 e Intel XeSS.

La cosa interessante della mod èche rimuove anche il fastidioso effetto di aberrazione cromatica, come potete vedere dal video che trovate qui sotto:

Come con la maggior parte dei Mod DLSS 3 di PureDark, questo è disponibile esclusivamente per i suoi clienti. In altre parole, dovrete iscrivervi al suo Patreon per poterlo scaricare.

In tutto questo, ma Assassin's Creed Mirage ci gira sui vostri PC? Assicuratevi di controllare i requisiti minimi e raccomandati prima di acquistarlo.

E se non ci gira, sappiate che lo potete sempre trovare