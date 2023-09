Ci gira Assassin's Creed Mirage sui vostri PC? Ecco i requisiti definitivi

Assassin's Creed Mirage sta arrivando e per i giocatori PC questo significa prepararsi ad installare il titolo di Ubisoft e farlo girare al meglio, e per fortuna il publisher ha pubblicato da poco i requisiti minimi e raccomandati per giocare.

Problema che non si presenterà per i giocatori console, che potranno comprare liberamente il titolo anche su store come Amazon senza preoccuparsi della configurazione hardware.

Ubisoft ha pubblicato sul proprio blog i dettagli relativi ai requisiti hardware per fare girare Assassin's Creed Mirage, li trovate qui di seguito.

1080p, Preset Basso, 30 FPS

Processore: Intel Core i7-4790K (Intel Core i5-8400 per Intel Arc con ReBAR)/AMD Ryzen 5 1600

GPU: Intel Arc A380 6GB/NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/AMD Radeon RX 570 4GB

RAM: 8 GB

Sistema operativo: Windows 10/11

Memoria SSD: 40 GB

1080p, Preset Alto, 60 FPS

Processore: Intel Core i7-8700K/AMD Ryzen 5 3600

GPU: Intel Arc A750 8 GB/NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 GB/AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB

RAM: 16 GB

Sistema operativo: Windows 10/11

Memoria SSD: 40 GB

1440p (2K), Preset Alto, 60 FPS

Processore: Intel Core i7-9700K/AMD Ryzen 7 3700X

GPU: Intel Arc A770 8 GB/Nvidia GeForce RTX 2070 8 GB/AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB

RAM: 16 GB

Sistema operativo: Windows 10/11

Memoria SSD: 40 GB

2160p (4K), Preset Ultra, 60 FPS

CPU: Intel Core i5-11600K/AMD Ryzen 5 5600X

GPU: NVIDIA GeForce 3080 10 GB/AMD Radeon RX 6900 XT 16 GB

RAM: 16 GB

Sistema operativo: Windows 10/11

Memoria SSD: 40 GB

Vi ricordiamo che Assassin's Creed Mirage verrà pubblicato il 5 ottobre e sarà disponibile per PC tramite Epic Games Store e Ubisoft Store, nonché per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Amazon Luna.

Il titolo è quindi in arrivo e probabilmente si prenderà molti rischi, tanto che Ubisoft stessa è consapevole che non piacerà a tutti.