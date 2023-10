Assassin's Creed Mirage ha un "problema" grafico e non c'è modo di disattivarlo

Ubisoft ha rilasciato il suo Assassin's Creed Mirage, nuovo capitolo ufficiale della serie, sebbene a quanto pare ci sarebbe un problema cromatico che sta frustrando un bel po' di giocatori.

Il nuovo episodio del franchise degli Assassini (che potete trovare ) è un gioco che torna alle origini della serie, nel bene e nel male.

Nella recensione del nostro Gianluca vi abbiamo spiegato che «coloro i quali si erano persi con piacere, nonostante le diluizioni e gli innegabili difetti, negli sconfinati mondi aperti di Origins, Odyssey e Valhalla vedranno l'ultima fatica del colosso francese come un sostanziale passo indietro in termini di profondità dell'esperienza, libertà di scelta da parte del giocatore e quantità di contenuti.»

Ora, dopo aver scoperto che la versione PC del gioco non è proprio il massimo, un altro problema starebbe tormentando i giocatori.

Come riportato anche da IGN US, infatti, alcuni giocatori di Assassin's Creed Mirage sono frustrati da un effetto grafico chiamato "aberrazione cromatica" che non può essere disattivato.

L'aberrazione cromatica è un effetto implementato per simulare la distorsione dell'obiettivo e far apparire il gioco come se fosse stato ripreso con una vera telecamera.

Nel gioco vero e proprio, rende i contorni degli oggetti sfocati o a volte brillanti con colori molto accesi.

Sebbene si tratti di un effetto implementato in molti giochi, alcuni giocatori di Assassin's Creed Mirage ne definiscono l'uso peggiore che abbiano mai visto, mentre altri affermano che li fa stare male costringendoli a interrompere del tutto il gioco.

Dal canto suo, Ubisoft non ha purtroppo incluso un'opzione per disattivare l'aberrazione cromatica in Assassin's Creed Mirage.

L'utente di Reddit SioVern, che ha dichiarato di essere un supervisore di effetti visivi nell'industria cinematografica, ha affermato che l'aberrazione cromatica è un effetto che i produttori di film spingono per eliminare. «È un difetto o un artefatto delle lenti che non aggiunge nulla all'esperienza dell'utente, ma solo sottrae», ha detto. «Aggiungerla nei giochi per amore del realismo è come dire che tutti dovrebbero giocare come li vede un miope».

Sicuramente questo non aiuterà il gioco a risollevarsi dal punteggio su Metacritic, abbastanza deprimente.

Ad ogni modo, già da oggi tutti i giocatori potranno farsi le loro impressioni ed esprimere un giudizio, positivo o negativo che sia: il titolo dovrebbe già essere stato sbloccato anche per gli utenti italiani.