Assassin's Creed in Persia mostra uno straordinario open world, grazie ai fan

Assassin’s Creed Mirage è il prossimo capitolo ufficiale della saga Ubisoft, sebbene i fan non smettono di sognare episodi ambientati in altrettanti parti del mondo.

Il progetto che farà seguito a Valhalla (trovate la Ragnarok Edition a ottimo prezzo su Amazon) sarà un vero ritorno al passato, anche dal punto di vista della mera ambientazione principale.

Advertisement

AC Mirage abbandonerà le meccaniche open world, portandoci tra le strade di Baghdad.

Ora, dopo che un fan ha lavorato al proprio concept per un capitolo di Assassin's Creed ambientato nell'era azteca, qualcuno ha immaginato un episodio interamente ambientato in Persia.

Come riportato anche da GamingBible, TeaserPlay ha messo insieme un trailer per Assassin's Creed Infinity che porta i giocatori in un viaggio attraverso la Persia del 650 CE. Trovate il video poco sopra, nel consueto trailer dedicato.

Per chi non lo sapesse, Infinity è un altro progetto in fase di sviluppo da parte di Ubisoft che mira a essere come una sorta di hub tra diverse esperienze ed epoche, il che significa che un viaggio in Persia non è da escludere.

I fan - specie quelli di origini iraniane - hanno apprezzato come la Tomba di Kurosh e Parsa siano state incluse in questo concept trailer, rendendo il tutto davvero molto realistico.

Staremo a vedere se Ubisoft prenderà davvero spunto da questo progetto non ufficiale per sviluppare il "suo" Assassin's Creed persiano.

Restando in tema, settimane fa sempre il publisher d'oltralpe ha confermato i dettagli dell’edizione deluxe e del box da collezione di Mirage.

Ma non è tutto: il direttore creativo di Mirage ha inoltre dichiarato che il gioco si baserà sui «pilastri fondamentali dei primi capitoli».

Infine, uno YouTuber ha affermato che Assassin's Creed Mirage dovrebbe avere una mappa di dimensioni simili a quelle di Parigi in Unity, quindi di fatto non troppo grande.