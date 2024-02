Assassin's Creed 4: Black Flag "rivive" grazie a Skull & Bones

Assassin's Creed 4: Black Flag è un gioco molto amato, tanto che ora il gioco ha guadagnato una spinta notevole grazie a un altro gioco a tema pirati e sempre di Ubisoft, ossia Skull & Bones.

Il titolo (che trovate ancora ) ha circa 10 anni, ma in molti non lo hanno dimenticato.

La stessa Ubisoft ha rilasciato tempo fa un nuovo aggiornamento a sorpresa per Assassin's Creed 4, il quale ha lasciato sorpresi i giocatori.

Ora, come riportato anche su X/Twitter, sembra proprio che Black Flag abbia guadagnato una spinta notevole proprio grazie al rilascio di Skull & Bones.

Il numero di giocatori di Assassin's Creed 4 Black Flag è infatti triplicato proprio a causa del rilascio di Skull & Bones. Da quanto è possibile vedere dal grafico poco sopra, infatti, sono oltre 2000.

Analogamente a quanto accaduto con Batman: Arkham Knight (che ha visto un nuovo afflusso di giocatori grazie all'eco di Suicide Squad: Kill the Justice League),

Quindi, di fatto, questa è la seconda volta che un gioco vecchio di circa dieci anni ha avuto un enorme afflusso di giocatori dopo un rilascio di un GaaS neanche troppo incisivo.

Staremo a vedere quindi se Black Flag continuerà a farsi trascinare dalla corrente di Skull & Bones.

Del resto, Sappiamo tutti che Skull and Bones è nato come "erede" di Assassin's Creed 4: Black Flag, ma gli somiglia davvero così tanto? Beh, a quanto pare è proprio così, grazie a un video pubblicato di recente e che ha messo una dietro all'altra le meccaniche del titolo piratesco, facendo notare in un confronto con diversi elementi.

Restando in tema, ormai diverse settimane fa era emerso un rumor che voleva la casa transalpina al lavoro proprio su un remake di Assassin's Creed 4: Black Flag.

Dopotutto, parliamo di un gioco cosi apprezzato che qualcuno ha da poco immaginato il cast di un ipotetico film live action, con tanto di trailer al seguito.