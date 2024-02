Skull and Bones vs Assassin's Creed IV: si somigliano davvero così tanto?

Era il 2013 quando Ubisoft ha cominciato a far muovere i primi fili per dare vita a Skull and Bones, il tribolato progetto a tema piratesco che voleva trasformare in MMO le meccaniche navali che tanto erano state apprezzate in Assassin's Creed IV: Black Flag, a sua volta uscito nell'ottobre dello stesso anno.

Da allora, è il caso di dirlo, è passata parecchia acqua sotto i ponti: il gioco è andato incontro a uno sviluppo molto travagliato, ha visto messe in pausa e ripartenza, fino ad arrivare al lancio undici anni dopo aver mosso i primi passi, avvenuto il 16 febbraio 2024.

Advertisement

Mentre stiamo solcando i mari per la nostra avventura in vista della recensione, la domanda degli appassionati è di certo la più ovvia: dopo tutti questi anni, Skull and Bones assomiglia ancora e davvero a Black Flag? La risposta in realtà è un netto sì, nonostante si parli di un gioco che è uscito undici anni fa.

A darci un'idea più precisa è il video pubblicato dal canale Gameinvader (thanks, DSOG), che ha messo una dietro all'altra le meccaniche del titolo piratesco, facendo notare in un video confronto come diversi elementi – tra cui alcune animazioni – siano mutuati praticamente 1:1 dall'illustre antenato proveniente dalla saga di Assassin's Creed.

Per farvi un'idea, potete vedere il video di seguito.

Come potete osservare, i due giochi hanno molto di più dello scheletro di alcune meccaniche in comune, anche se ci sono diversi aspetti che è interessante notare: il primo è che in Assassin's Creed IV era possibile nuotare, mentre in Skull and Bones non si può. Si tratta probabilmente di una scelta dettata da necessità di gameplay – anche perché raramente si giocano fasi in cui non si è al timone.

Ciò che colpisce di più, però, è come viene gestito l'assalto con abbordaggio delle navi: all'interno di Assassin's Creed IV, infatti, una volta arpionata la nave bersaglio era possibile avvicinarla e balzarci dentro per combattere contro il suo equipaggio, compiendo un vero e proprio assalto da veri pirati.

In Skull and Bones, invece, una volta arpionata la nave abbastanza da vicino, si avvia una sequenza filmata e l'assalto viene completato da solo, sostituito da una schermata che mostra che risorse abbiamo ottenuto dopo il nostro attacco – senza permetterci di giocare l'abbordaggio.

Skull and Bones nei giorni scorsi è stato definito un "AAAA" da Yves Guillemot. Al momento, il rischio è che da gioco quadrupla A abbia avuto solo i costi, considerando la lunghezza dello sviluppo, ma vedremo nelle prossime settimane quale sarà il nostro verdetto e quale sarà anche quello dei giocatori.

Potete acquistarlo e giocarci su PC (59,99€), PlayStation 5 e Xbox Series X|S (79,99€ su entrambe le console). Se interessati, potete trovarlo su Amazon.