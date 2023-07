Assassin's Creed Black Flag si aggiorna a sorpresa, dopo 10 anni

Nonostante sia ormai pienamente al lavoro su nuovi capitoli della saga, Ubisoft non ha ancora dimenticato uno dei capitoli più amati di Assassin's Creed: parliamo naturalmente di Black Flag, il piratesco quarto episodio che nelle scorse ore si è aggiornato a sorpresa.

Sebbene Assassin's Creed IV (lo trovate su Amazon) sia uscito per la prima volta addirittura quasi 10 anni fa, per la precisione durante l'ottobre del 2013, il publisher non ha ancora abbandonato questo titolo, rilasciando una nuova patch per le edizioni PC.

Come segnalato da Game Rant, è infatti già disponibile da questo momento l'aggiornamento 1.08 di Assassin's Creed Black Flag, disponibile sia per entrambe le versioni Ubisoft Connect e Steam.

Una patch che, comprensibilmente, non introduce delle reali novità ma si limita esclusivamente a risolvere un bug particolarmente fastidioso per gli utenti.

Spesso infatti la versione PC finiva per avviarsi sempre in modalità finestra, invece di impostarsi con la modalità a schermo intero: la patch 1.08 dovrebbe risolvere definitivamente questa piccola, ma fastidiosa, problematica.

Resta comunque assolutamente curiosa la tempistica della patch, che ovviamente resta ben gradita, ma considerando che non si tratta certo di un gioco recente viene da domandarsi come mai Ubisoft sia intervenuta soltanto adesso.

Ricordiamo che negli scorsi giorni era emerso un rumor che voleva il publisher al lavoro proprio su un remake di Assassin's Creed Black Flag: un tempismo indubbiamente sospetto e che potrebbe sembrare, agli occhi di qualche fan, una potenziale conferma. Ma vale la pena di ricordare che, al momento, non c'è ancora alcun annuncio ufficiale al riguardo.

A proposito di giochi pirateschi del publisher, è ancora profondo mistero sull'effettiva uscita di Skull and Bones, anche se il publisher continua dritto per la sua strada, svelando addirittura un fumetto ufficiale che fungerà da spin-off.

Proprio nelle scorse ore, il publisher è stato colpito anche da una forte polemica: Ubisoft ha infatti annunciato l'intenzione di chiudere i profili più vecchi senza alcun accesso, anche se avevano già acquistato giochi.