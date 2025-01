Aspettando Half-Life 3, c'è una demo dei fan da provare gratis

Sono settimane speciali per i fan di Half-Life, ora con una novità che farà sicuramente felici tutti coloro che continuano a sperare in un ritorno della saga.

Se tutti sono in ansia per un terzo capitolo del classico sparatutto in prima persona (il secondo lo trovate ancora su Amazon), altri preferiscono crearsi da soli i loro progetti.

E se Mike Shapiro, la voce del misterioso G-Man, ha augurato ai suoi fan buon 2025 con un post criptico che riaccende le speranze su Half-Life 3, è tempo di ingannare l'attesa con qualcosa di un certo livello.

Il team di modding dietro Half-Life 2: Episode 3 Interlude ha finalmente rilasciato una demo gratuita del progetto (via DSO Gaming).

Questa demo (che trovate qui) offre un assaggio interessante di ciò che il team intende realizzare, cercando di ricreare gli eventi di Half-Life 2: Episode 3, un capitolo che, purtroppo, non ha mai visto la luce ufficialmente.

Come suggerisce il titolo, Interlude cerca di ricostruire gli eventi narrati nel tanto agognato Episode 3. Il progetto è chiaramente ispirato all’Epistle 3 di Marc Laidlaw, il quale rappresenta una sorta di “continuazione” non ufficiale della saga.

Questa premessa ha già il potenziale per catturare i fan della saga, promettendo una trama che affonda le radici nelle atmosfere del capitolo precedente, e l’interesse non fa che crescere.

L’approccio del team di modding è piuttosto ambizioso, ma i risultati finora sono davvero promettenti.

La parte più eccitante di questa demo è la notizia che il team sta già lavorando alla seconda parte del progetto. Il nuovo capitolo non si limiterà a proseguire la storia, ma introdurrà anche importanti miglioramenti a quanto già visto in Part 1.

Ad esempio, sono previsti cambiamenti nella gestione dei puzzle, miglioramenti nei meccanismi della torcia e una revisione del design dei livelli, basata sui feedback della community.

Questi cambiamenti suggeriscono che il progetto non è solo un omaggio alla saga, ma una vera e propria evoluzione di ciò che potrebbe essere stato Episode 3.

Se siete impazienti di vedere nuovi contenuti legati all’universo di Half-Life, vi consiglio quindi di dare un’occhiata a questa demo (in attesa di notizie ufficiali da Valve, ovviamente).