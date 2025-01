Un post criptico del G-Man confermerebbe l'esistenza di Half-Life 3

Sembra davvero incredibile, ma nell'anno 2025 torniamo ancora una volta a parlare della possibile esistenza di Half-Life 3, che alla fine potrebbe davvero essere in sviluppo nelle sedi di Valve.

Già nelle scorse giornate vi avevamo parlato di presunti playtest interni che sarebbero attualmente in corso, ma ulteriori conferme della sua esistenza potrebbero essere arrivate direttamente da una delle voci più iconiche dell'intera serie videoludica.

Come segnalato da Destructoid, sui social sono infatti arrivati degli auguri molto speciali da Mike Shapiro, che ha deciso di vestire ancora una volta i panni del misterioso G-Man con un messaggio decisamente criptico.

Nel suo messaggio di auguri ha infatti anticipato, usando la voce del suo personaggio, l'arrivo di «sorprese inaspettate» nel corso dell'anno. E se i riferimenti ad Half-Life 3 non fossero ancora chiari, ha aggiunto anche hashtag dedicati alla serie videoludica e alla stessa Valve.

A stuzzicare ulteriormente gli utenti, c'è un altro dettaglio decisamente interessante: Mike Shapiro non pubblicava post sul suo account social addirittura dal 2020.

Il fatto che abbia deciso di farsi nuovamente "vivo" soltanto ora, e tra l'altro impersonando il suo personaggio più iconico, potrebbe davvero essere parte di un rilancio della leggendaria saga in prima persona.

Chissà se il 2025 possa dunque essere davvero l'anno in cui scopriremo il sequel di Half-Life 2 (lo trovate in edizione fisica su Amazon, a proposito): difficile saperlo con certezza, considerando che questa non è certo la prima volta che la community decide di urlare in coro "Half-Life 3 confirmed".

Ricordiamo che il terzo capitolo ad un certo punto esisteva davvero: Gabe Newell ha ammesso che era effettivamente in sviluppo, ma per svariati motivi la produzione venne cancellata.

Il presidente di Valve aveva però anche concluso stuzzicando ulteriormente gli appassionati, anticipando che i tempi per un terzo capitolo potrebbero essere finalmente maturi.

Quello di Mike Shapiro, insomma, potrebbe solo essere l'ultimo di tanti indizi verso questa direzione, ma vi invitiamo a prendere come al solito il tutto con le dovute precauzioni.