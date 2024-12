Half-Life 3 esisterebbe davvero, con tanto di playtest

È incredibile che, dopo tanti anni, Half-Life 3 sia un tema su cui discutere e non un tormentone da lasciare ai posteri, ma c'è chi sostiene che Valve abbia iniziato addirittura i primi playtest di questo progetto.

Questo è quello che riporta Gabe Follower, content creator specializzato proprio nel mondo delle proprietà intellettuali di Valve, che più volte ha condiviso in passato informazioni affidabili riguardo progetti della compagnia videoludica.

Stavolta sostiene che Half-Life 3 avrebbe recentemente iniziato una fase di playtest dedicata a familiari e amici dei dipendenti Valve, sotto il nome in codice di HLX.

Se questo playtest si rivelasse veritiero significherebbe che Half-Life 3 abbia raggiunto uno stadio fondamentale del suo sviluppo. I playtest, pur interni come questo, vengono avviati quando un videogioco ha una base solida ed è giocabile di base, sebbene possa essere ancora soggetto a cambiamenti significativi in base al feedback raccolto.

Ovviamente non ci resta che aspettare ulteriori conferme da parte di Valve, e un eventuale annuncio che potrebbe arrivare addirittura nel corso del 2025, a questo punto.

Il mai pubblicato sequel del titolo di Valve (lo trovate su Amazon in un milione di edizioni) potrebbe davvero arrivare sul mercato, prima o poi.

Di Half-Life 3 si è tornati a parlare negli ultimi anni prima con una conferma da parte di Valve, che ha rivelato come il titolo fosse stato effettivamente in fase di concept a un certo punto. Poi un'altra conferma più recente per il ventennale che, con il senno di poi rispetto alla notizia di oggi, assume tutto un altro significato.

Continuano ad avvicendarsi le voci su Half-Life 3 e, a questo punto, è lecito aspettarsi che ci sia qualcosa di vero. Di recente si è parlato anche della presunta struttura del gameplay e del game design, con tanto di paragoni illustri.