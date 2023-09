Arthur Morgan "rivive" tra le stelle di Starfield

La fase di Accesso Anticipato di Starfield, il nuovo titolo sci-fi di Bethesda, ha preso il via, tanto che i fan si stanno già sbizzarrendo con creazioni di vario genere.

Il titolo, che potrete giocare anche su Xbox Series S (disponibile su Amazon), sembra avere tutte le carte in regola per durare molto a lungo.

Advertisement

Del resto, già nella nostra recensione vi abbiamo reso noto a chiare lettere che «l’ambizioso sogno interstellare di Bethesda Game Studios si è trasformato in realtà in tutto quello che era ludicizzabile: non ci sono dubbi che ci passerete un’infinità di ore, e appena spenta la vostra Xbox vi accorgerete subito di volerci tornare per vivere nuove avventure.»

Ora, mentre c'è già chi ha deciso di rendere il gioco più bello da vedere, qualcuno ha ora deciso di ricreare il protagonista di Red Dead Redemption 2 all'interno dell'epopea sci-fi di Bethesda.

Come riportato anche da GameRant, infatti, un giocatore di Starfield ha ricreato in modo incredibile Arthur Morgan nel gioco di ruolo spaziale.

L'utente di Reddit "ShhMyLegsAreSleeping" si è impegnato a ricreare Arthur in Starfield. L'autore ha rivelato di aver utilizzato il terzo preset del volto di Starfield come base per il suo design, per poi scolpire ogni parte del viso fino a quando non è stato soddisfatto dell'aspetto del personaggio.

Il giocatore ha deciso di adottare il look senza barba, che si sblocca solo dopo aver completato una certa missione di Saint Denis nel capitolo 4, e il risultato finale ha una notevole somiglianza con il protagonista del gioco Rockstar.

L'impressionante somiglianza con l'Arthur originale è una delle prime testimonianze dell'incredibile versatilità del creatore di personaggi di Starfield. Staremo a vedere cosa ci riserverà il futuro.

Nel mentre, un fan dall'occhio lungo si è accorto di un particolare Easter Egg in Starfield dedicato nientemeno che a The Elder Scrolls 6.

Infine, se state muovendo i primi passi nello spazio profondo del gioco Bethesda, non perdetevi le nostre ricche guide dedicate.