Armatevi di pazienza per Diablo 4 Vessel of Hatred, ecco quando lo rivedremo

Diablo 4 sta continuando la sua corsa verso la redenzione grazie a Vessel of Hatred, la prima, grande, espansione annunciata durante la BlizzCon 2023 che andrà ad aumentare i contenuti del titolo Blizzard.

La versione base del gioco, che trovate su Amazon, avrà quindi i contenuti aggiuntivi che i fan stavano aspettando da tantissimo tempo.

Dopo alcuni rumor nel corso degli scorsi mesi, Blizzard ha tolto finalmente il velo sull'espansione svelando i primi dettagli.

Vessel of Hatred riporterà i giocatori nel mondo coperto dalla giungla di Nahantu, una regione vista per la prima volta in Diablo II.

Secondo Blizzard, la storia di questa espansione si concentrerà sul destino di Mephisto, il cattivo del Primo Male, e sui piani del demone per il Santuario dopo gli eventi di Diablo 4.

Blizzard non ha condiviso molti altri dettagli sull'espansione, ma ha fornito un breve teaser per i fan che potete ammirare poco sotto.

E passerà ancora del tempo prima di saperne altro, perché Rod Fergusson, general manager del franchise, ha rivelato quando sentiremo nuovamente parlare di Diablo 4 Vessel of Hatred (tramite Gamingbolt).

Fergusson è apparso durante lo streaming della BlizzCon Campfire Chat, spiegando che Blizzard non voleva "accendere il fuoco dell'hype" per non costringere i giocatori ad aspettare troppo a lungo.

«Volevamo dare abbastanza per mantenere i giocatori interessati ma non impazzire e poi farli chiedere cosa sta succedendo», ha spiegato Rod Fergusson relativamente all'annuncio della BlizzCon 2023.

E dovrete avere altra pazienza per non impazzire, perché il reveal definitivo di Vessel of Hatred è infatti previsto per l'inizio della prossima estate.

Restando in tema, sempre alla BlizzCon 2023 sono state svelate le prossime tre espansioni di World of Warcraft, tutte all'insegna dell'epicità, mentre il team di sviluppo pensa all'arrivo dell'MMORPG su console.

Ma non solo: dalla cerimonia di apertura della BlizzCon è arrivata anche una bella novità per i fan più affezionati di Diablo, visto che sono stati annunciati board game e gioco di ruolo cartaceo.