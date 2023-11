Diablo 4, la prima espansione è ufficiale: ecco i dettagli

Diablo 4 sta continuando la sua corsa verso la "resurrezione" grazie ora alla prima, grande, espansione che andrà ad aumentare i contenuti del titolo Blizzard.

Il ritorno della saga, che potete trovare anche su Amazon, è stato uno dei giochi più importanti del 2023, nonostante un calo nei mesi successivi all'uscita.

Advertisement

Ora, tra PC da gaming di fascia alta con sangue vero al suo interno, è il momento di prepararsi a ciò che verrà.

Quindi, in attesa che Diablo 4 possa arrivare all'interno di Xbox Game Pass, anche se ci vorrà decisamente un po', scopriamo il nome e i contenuti della prima espansione.

Come riportato anche da Kotaku, infatti, durante la BlizzCon 2023 Blizzard ha alzato il sipario sulla prima espansione di Diablo 4, Vessel of Hatred.

La prossima espansione conterrà una nuova classe e uscirà nel corso del prossimo anno.

Vessel of Hatred riporterà i giocatori nel mondo coperto dalla giungla di Nahantu, una regione vista per la prima volta in Diablo II.

Secondo Blizzard, la storia di questa espansione si concentrerà sul destino di Mephisto, il cattivo del Primo Male, e sui piani del demone per il Santuario dopo gli eventi di Diablo 4.

Blizzard non ha condiviso molti altri dettagli sull'espansione, ma ha fornito un breve teaser per i fan che potete ammirare poco sopra. Per il resto, vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Restando in tema, sempre alla BlizzCon 2023 sono state svelate le prossime tre espansioni di World of Warcraft, tutte all'insegna dell'epicità.

Ma non solo: dalla cerimonia di apertura della BlizzCon è arrivata anche una bella novità per i fan più affezionati di Diablo, visto che sono stati annunciati board game e gioco di ruolo cartaceo.

Per concludere, se volete scoprire cosa ne pensiamo del gioco in questione, recuperate la nostra recensione.