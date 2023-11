Arcade Stick Perfetto per Mortal Kombat e Street Fighter a soli 45€!

Amanti dei fighting game come Mortal Kombat o Street Fighter, se siete stufi dei comandi dei pad standard o delle tastiere, ecco l'offerta che aspettavate! Su Amazon, il fantastico arcade stick Krom Kumite è in sconto del 18%, disponibile a soli 44,99€ per il Black Friday. Una delle migliori opportunità sul mercato per un prodotto del genere, considerando i prezzi medi!

Krom Kumite, chi dovrebbe acquistarlo?

Con un eccellente rapporto qualità/prezzo, questo arcade stick è ideale per chi cerca un controllo più preciso nei giochi di combattimento. Adatto sia ai veterani delle sale giochi sia agli appassionati casalinghi, il Krom Kumite è ben costruito e ha un prezzo conveniente, attraente anche per i più indecisi. È un acquisto solitamente riservato a giocatori seri e tecnici.

Realizzato con una struttura in ferro per massima durata, il Krom Kumite è progettato per resistere ad anni di uso intenso. Il joystick ad alte prestazioni e gli 8 pulsanti meccanici assicurano reattività e precisione. Offre anche la possibilità di scegliere tra modalità di input D-Pad o X/Y, per una personalizzazione completa dell'esperienza di gioco.

Dotato di funzione Macro, consente di salvare fino a 2 combinazioni di tasti. A un prezzo di soli 44,99€, il Krom Kumite è un acquisto ideale per gli appassionati di fighting game.

Vi invitiamo a visitare la pagina Amazon dedicata per ulteriori dettagli e per approfittare dell'offerta. Tuttavia, consigliamo di fare presto, poiché le scorte potrebbero esaurirsi velocemente.

