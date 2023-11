Apple Watch Ultra ora al prezzo MINIMO STORICO!

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale.

Tra gli sconti in corso, vi segnaliamo quello dedicato al robusto e ambito Apple Watch Ultra, il nuovo smartwatch di livello top della casa della Mela, pensato soprattutto per chi non ha paura di mettersi alla prova con gli sport: ora potete portarlo a casa al prezzo più basso di sempre.

Apple Watch Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Con la sua cassa da 49mm in titanio aerospaziale, lo smartwatch Apple Watch Ultra è destinato soprattutto a chi ama mettersi alla prova e dedicarsi all'avventura. La sua cassa, infatti, gli conferisce una grande resistenza, anche in condizioni ambientali estreme, e la batteria che dura 36 ore gli permette di accompagnarvi ovunque, tenendo traccia dei vostri movimenti grazie a un GPS preciso.

Se volete andare in giro per le montagne, insomma, è sicuramente un compagno fedele, che permette di rimanere in movimento ma anche sempre connessi, per via della sua funzionalità Cellular.

È uno smartwatch perfetto anche per chi alla montagna preferisce il mare, considerando la resistenza all'acqua fino a 100 metri. Normalmente venduto a 799 euro, questo modello in occasione del Black Friday è invece proposto a 749,88 euro.

Vi invitiamo anche a visitare la pagina Amazon dedicata per ulteriori dettagli e per approfittare dell'offerta. Tuttavia, consigliamo di fare presto, poiché le scorte potrebbero esaurirsi velocemente.

Questa promozione è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo del rivenditore online Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi ridotti, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

Vedi l'offerta su Amazon