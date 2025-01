Anche Spider-Man 2 su PC è un disastro, inizia il review bombing

PlayStation in particolare, ma non solo, ha una triste tradizione di porting PC che partono in maniera non ottimale e Marvel's Spider-Man 2 è uno di questi.

Al momento, infatti, su Steam il titolo ha una valutazione "Nella media", con solo il 55% di recensioni positive su 2168 recensioni pubblicate da utenti che hanno acquistato il gioco.

Inoltre, nonostante Sony avesse rassicurato i giocatori eliminando l’obbligo di un account PlayStation Network, il porting firmato Nixxes sta riscontrando numerosi problemi tecnici, soprattutto legati alla stabilità e alle prestazioni.

Le specifiche hardware pubblicate avevano fatto sperare in un’ottimizzazione accessibile: senza ray tracing, il gioco avrebbe dovuto garantire 60 FPS in 1080p con una RTX 3060 o una RX 5700.

Tuttavia, molti utenti (tramite DualShockers) segnalano crash frequenti e problemi con i driver grafici, indipendentemente dalla configurazione utilizzata. Tra i problemi più comuni ci sono presunti malfunzionamenti dei driver video. Anche chi possiede schede di fascia alta come la RTX 4090Ti sperimenta arresti improvvisi.

Altri problemi includono tempi di caricamento lunghi, errori di texture e malfunzionamenti di ray tracing e DLSS.

Di conseguenza anche chi voleva giocare a Marvel's Spider-Man 2 su Steam Deck avrà non pochi problemi, perché il gioco non è verificato è al momento è godibile solo ai settaggi più bassi.

Al momento, la risposta di Nixxes non è troppo approfondita sul tema, e l'azienda si limita a invitare gli utenti a seguire le guide di troubleshooting e a inviare i log di crash. Sembra quindi una situazione del tutto assimilabile a quella del lancio di The Last of Us Part I su PC, che aveva segnalato gli stessi problemi.

Oltre al fatto che Marvel's Spider-Man 2 non gira benissimo su PC, al momento anche il numero di giocatori non è così elevato. Se volete giocarci, insomma, per ora la migliore opzione rimane quella console PS5 e lo trovate su Amazon al miglior prezzo.