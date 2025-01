Addio al PSN per i giochi PlayStation su PC, omaggi gratis per chi lo userà

L'obbligo di utilizzo di un account PSN per i giochi PlayStation su PC ha causato ben più di un grattacapo all'azienda nipponica, e ai giochi che ha lanciato sulla piattaforma, ma da oggi le cose cambiano perché il PSN sarà opzionale.

L'annuncio arriva dal PlayStation Blog nella giornata di oggi, con una interessante aggiunta per chi deciderà comunque di collegare il suo account PSN al gioco in questione.

PlayStation offrirà infatti dei contenuti esclusivi gratis ai giocatori che effettueranno l'accesso con un account PSN alle versioni PC delle esclusive pubblicate di recente.

A partire dal lancio di Marvel’s Spider-Man 2 su PC, altri titoli come The Last of Us Part II Remastered (in arrivo il 3 aprile 2025), God of War Ragnarok e Horizon Zero Dawn Remastered offriranno bonus esclusivi collegando un account PSN.

Ecco i bonus comunicati finora, con relativi giochi PlayStation in versione PC:

Marvel’s Spider-Man 2 : Sblocco anticipato dei costumi Spider-Man 2099 Black Suit e Miles Morales 2099 Suit

: Sblocco anticipato dei costumi Spider-Man 2099 Black Suit e Miles Morales 2099 Suit God of War Ragnarok: Accesso all’armatura Black Bear di Kratos sin dall’inizio del gioco e a un pacchetto di risorse con 500 Hacksilver e 250 XP

Accesso all’armatura Black Bear di Kratos sin dall’inizio del gioco e a un pacchetto di risorse con 500 Hacksilver e 250 XP The Last of Us Part II Remastered : 50 punti per attivare funzionalità extra e la giacca di Jordan (Intergalactic: The Heretic Prophet) come skin per Ellie

: 50 punti per attivare funzionalità extra e la giacca di Jordan (Intergalactic: The Heretic Prophet) come skin per Ellie Horizon Zero Dawn Remastered: Accesso all’outfit Nora Valiant

PlayStation Studios ha confermato che continuerà ad aggiungere nuovi vantaggi per gli utenti PC che si connettono con un account PSN.

L’accesso all’account resterà opzionale, ma chi sceglierà di collegarsi potrà sbloccare trofei, gestire la lista amici e ottenere vantaggi in-game come quelli descritti poco sopra.

Erano usciti altri giochi PlayStation su PC senza l'obbligo del PSN, ma ora c'è l'ufficialità di una risposta alla domanda che i fan chiedevano da tempo. E pensare che, fino a qualche tempo fa, l'azienda era fermamente convinta di non poter in alcun modo cambiare idea al riguardo.