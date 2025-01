Ci gira Marvel's Spider-Man 2 sui vostri PC?

L'attesissima versione PC di Marvel's Spider-Man 2 arriva con una serie di opzioni grafiche pensate per soddisfare diverse configurazioni hardware.

A differenza di molti altri titoli recenti, non sarà necessario avere una GPU compatibile con il ray tracing per far girare il gioco alle impostazioni più basse, come riportato anche da Wccftech.

Anche schede video più datate come la NVIDIA GTX 1650 o la AMD Radeon RX 5500 XT potranno eseguire il gioco a 720p e 30 FPS con preset grafici al minimo.

Per ottenere le migliori prestazioni con risoluzione 4K, 60 FPS e ray tracing al massimo, sarà invece necessaria una RTX 4090.

Di seguito, i requisiti di sistema dettagliati in base alla risoluzione e al target di frame rate:

Requisiti Minimi (720p @ 30 FPS - Preset Molto Basso)

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 5500 XT

CPU: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 3100

RAM: 16 GB

OS: Windows 10/11 64-bit (versione 1909 o superiore)

Storage: SSD da 140 GB

Requisiti Consigliati (1080p @ 60 FPS - Preset Medio)

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 5700

CPU: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

OS: Windows 10/11 64-bit (versione 1909 o superiore)

Storage: SSD da 140 GB

Requisiti Alti (1440p @ 60 FPS - Preset Alto)

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800

CPU: Intel Core i5-11400 / AMD Ryzen 5 5600

RAM: 16 GB

OS: Windows 10/11 64-bit (versione 1909 o superiore)

Storage: SSD da 140 GB

Requisiti Alti con Ray Tracing (1440p @ 60 FPS - Preset Alto + RT Alto)

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7900 XT

CPU: Intel Core i5-11600K / AMD Ryzen 5 5600X

RAM: 16 GB

OS: Windows 10/11 64-bit (versione 1909 o superiore)

Storage: SSD da 140 GB

Requisiti Molto Alti con Ray Tracing (1440p @ 60 FPS - Preset Molto Alto + RT Molto Alto)

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX

CPU: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 9 5900X

RAM: 16 GB

OS: Windows 10/11 64-bit (versione 1909 o superiore)

Storage: SSD da 140 GB

Requisiti Ultimate con Ray Tracing (4K @ 60 FPS - Preset Ultimate + RT Ultimate)

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4090

CPU: Intel Core i9-12900K / AMD Ryzen 7 7800X3D

RAM: 32 GB

OS: Windows 10/11 64-bit (versione 1909 o superiore)

Storage: SSD da 140 GB

La versione PC di Marvel's Spider-Man 2 include una serie di miglioramenti tecnici rispetto alla versione PS5, come il supporto per NVIDIA DLSS 3 (incluso Frame Generation e Ray Reconstruction), e il supporto per AMD FSR 3.1 con Frame Generation.

Ma non solo: previsti anche il supporto per Intel XeSS, supporto ultra-wide e miglioramento dei dettagli della geometria con ray tracing.

Marvel's Spider-Man 2 è già disponibile su PlayStation 5 (lo trovate su Amazon) e arriverà su PC a partire da oggi. Recuperate la nostra recensione della versione console qui.