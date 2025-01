Marvel's Spider-Man 2 su PC ha avuto meno successo del previsto

Da poche ore è ufficialmente disponibile Marvel's Spider-Man 2 su PC, ma pare che l'accoglienza nei confronti della seconda avventura di Peter Parker si sia rivelata molto più tiepida del previsto.

La rimozione dell'obbligo di un account PSN, annunciata proprio poche ore prima del lancio ufficiale, sembra non aver fatto abbastanza per convincere chi era più scettico a tornare nella New York virtuale.

I dati ufficiali di SteamDB ci dicono infatti che le prime 24 ore di Marvel's Spider-Man 2 su PC hanno visto un picco massimo di 18.097 utenti in contemporanea: numeri sufficienti per fare entrare l'eccellente avventura di Insomniac nella top 10 dei giochi PlayStation su computer.

Un dato che potrebbe all'apparenza sembrare positivo, ma che in realtà dimostra poco entusiasmo: sebbene i numeri siano leggermente superiori a quelli di Marvel's Spider-Man Miles Morales, non sono stati sufficienti a superare Days Gone. Un'opera che Sony reputò un fallimento, vorrei ricordare.

Ma non solo: si tratta di numeri inferiori di quasi 50mila utenti rispetto a quelli visti sul primo Marvel's Spider-Man, confermando che qualcosa è andato decisamente storto.

Di seguito aggiornerò la nostra classifica dedicata ai videogiochi PlayStation pubblicati su PC, inserendo i numeri della seconda avventura dell'Uomo Ragno:

Helldivers II - 458.709 Ghost of Tsushima - 77.154 God of War - 73.529 Marvel's Spider-Man Remastered - 66.436 Horizon: Zero Dawn - 56.557 Horizon: Forbidden West - 40.462 The Last of Us: Parte 1 - 36.496 God of War Ragnarok - 31.606 Days Gone - 27.450 Marvel's Spider-Man 2 - 18,097 Marvel's Spider-Man Miles Morales - 13.539 Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri - 10.851 Ratchet & Clank: Rift Apart - 8.757 Helldivers - 6.744 Returnal - 6.691 Until Dawn - 2.607 Predator: Hunting Grounds - 1.504 Concord - 697 Sackboy: Una Grande Avventura - 610

Sicuramente non si può parlare di un disastro per il secondo capitolo di Spider-Man (lo trovate per PS5 su Amazon), ma neanche di un successo: questi numeri non possono certamente soddisfare Sony e Insomniac, che non dubito si aspettassero molto di più.

Ovviamente c'è ancora ampio tempo per risollevare la situazione, ma dubito fortemente che questi numeri possano ormai cambiare più di tanto.

Difficile capire con certezza perché i numeri siano stati così tiepidi: può darsi che la già citata rimozione del PSN obbligatorio sia stata annunciata troppo tardi, o magari gli sforzi fatti in chiave di marketing non siano stati sufficienti.

La casa di PlayStation dovrà analizzare attentamente questi numeri e, se davvero vorrà continuare a investire sul mercato PC, capire come fare in modo che crescano maggiormente.

Perché da un franchise che ha già raggiunto 50 milioni di copie vendute, francamente, è lecito aspettarsi numeri ben superiori a quelli riportati.