Anche PSP ha il suo emulatore gratis su App Store

Sembra che sia un momento storico in cui l'utenza ha riscoperto il piacere per i giochi vecchi, e più in particolare per gli emulatori.

Basti pensare a Gamma, il quale vi permette di giocare a diversi giochi PS1 su iPhone e iPad, da ora disponibile per il download dall'App Store.

Ora, come riportato anche da TouchArcade, tocca anche a un celebre emulatore per PSP: stiamo parlando di PPSSPP, da ora sull'App Store.

Nel post di annuncio si legge che ci sono voluti quasi 12 anni per portare PPSSPP sullo store e, dopo che Apple ha allentato le sue politiche sull'emulazione, ora abbiamo finalmente il più famoso emulatore di PSP su iOS.

Ci sono alcune cose da tenere a mente, tuttavia, con le limitazioni della build di lancio, visto che il supporto Vulkan attraverso MoltenVK non è abilitato al momento.

Anche la Magic Keyboard su iPad non è attualmente supportata, così come anche il JIT compiler. L'ultima brutta notizia è che il supporto RetorAchievement è stato temporaneamente disabilitato.

L'annuncio ufficiale menziona come MoltenVK sarà riabilitato e anche il supporto nativo a Metal potrebbe essere preso in considerazione, mentre il JIT non sarà disponibile finché Apple non cambierà le proprie regole.

Se volete mettere le mani su PPSSPP, potete acquistarlo gratuitamente sull'App Store per iOS.

Una versione GOLD a pagamento per supportare lo sviluppo (supponendo che sia la stessa della versione Android) dovrebbe essere disponibile successivamente.

