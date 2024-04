Apple cambia idea sugli emulatori e ne rimuove uno da App Store

L'emulazione è un tema sempre spinoso da affrontare, e Apple non aiuta affatto la causa con le sue decisioni repentine riguardo gli emulatori dopo che, nella giornata di oggi, l'azienda ha deciso di rimuoverne uno per GBA da App Store.

Giusto qualche settimana fa, infatti, Apple aveva pubblicamente aperto le porte agli emulatori su iOS tramite App Store, con alcune restrizioni espresse chiaramente dall'azienda.

L'azienda aveva precisato che gli sviluppatori saranno responsabili di tutto il software offerto su App Store, inclusa la garanzia che «tale software sia conforme alle Linee guida e a tutte le leggi applicabili».

Gli emulatori di giochi sono stati a lungo banditi da iOS, mentre ora gli emulatori di console retrò attualmente disponibili su Android potrebbero comparire anche su iPhone.

A quanto pare sono arrivate le prime violazioni in questo senso perché, come riporta Games Industry, uno di questi emulatori è stato accompagnato fuori dalla porta di App Store.

L'app di emulazione iGBA per Game Boy Advance è stato defenestrato per una violazione delle linee guida sullo spam e sul copyright, e non per problemi di pirateria a quanto pare.

Sembra che iGBA fosse una copia del software open source GBA4iOS, ma con degli annunci pubblicitari al suo interno. Per questo Apple ha deciso di eliminarla dalla piattaforma.

Apple aveva specificato che gli emulatori ammessi sono quelli unicamente dedicati ai videogiochi retrò, ma non c'è stata una definizione specifica di "retrò", e Game Boy Advance è effettivamente al limite di questa definizione per la sua età.

Vedremo come il mercato e la community accoglieranno questa novità, mentre la pirateria è sicuramente un problema da affrontare con attenzione visto che, per citare uno degli ultimi casi, Horizon Forbidden West è durato solo 30 secondi su PC prima di essere piratato.

