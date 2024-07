Anche Pokémon sarà a Gamescom 2024: Leggende Pokémon Z-A sta per tornare?

Nonostante la Gamescom 2024 abbia perso due esponenti importanti come PlayStation e Nintendo, la manifestazione di Colonia sembra dimostrarsi ancora una volta un evento da seguire con grande attenzione.

Questo perché non solo Xbox ha confermato di voler partecipare con altri annunci, ma tra la line-up di sviluppatori presenti è comparsa anche una compagnia a presente: la grande N non ci sarà, ma al suo posto interverranno Pikachu e compagni.

Nintendo Life segnala infatti che Gamescom ha confermato che tra i numerosi team presenti ci sarà anche The Pokémon Company, stuzzicando non poco la curiosità dei fan del franchise ideato da Game Freak.

Il videogioco più importante in sviluppo è sicuramente Leggende Pokémon Z-A, la cui uscita è attualmente prevista per un generico 2025 (potete già prenotarlo su Amazon) e che ci dovrebbe portare nel passato della regione di Kalos.

Ovviamente i fan stanno iniziando ad augurarsi che possa essere dunque il nuovo capitolo di Leggende Pokémon uno dei protagonisti di questa manifestazione, ma potrebbero esserci sorprese inaspettate.

The Pokémon Company è infatti al lavoro su molteplici merchandise e anche alcuni spin-off, basati ad esempio sulle carte collezionabili: c'è chi ricorda infatti che anche in passate manifestazioni la casa di Pikachu ha presentato prodotti diversi dai videogiochi.

Resta ovviamente in piedi la speranza che Leggende Pokémon Z-A possa mostrarsi quantomeno con un nuovo piccolo teaser, ma la presenza della compagnia è sicuramente da tenere d'occhio: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori novità sui piani per il futuro del franchise.

Di sicuro The Pokémon Company vuole prendersi tutto il tempo necessario per questo nuovo capitolo: è la prima volta che un nuovo capitolo principale si fa attendere per più di due anni dall'ultima uscita.

In attesa di saperne di più, attraverso il primo criptico teaser sappiamo già i nomi di alcuni dei Pokémon confermati in Leggende Pokémon Z-A.