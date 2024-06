Gamescom 2024 perde un altro esponente importante, per l'ennesima volta

Le fiere di videogiochi hanno sicuramente un peso minore rispetto al passato, e PlayStation salterà ancora una volta la Gamescom nell'edizione 2024.

La fiera di Colonia è una delle ultime rimaste del vecchio retaggio della filiera di comunicazione annuale del mondo dei videogiochi. Dopo la morte definitiva dell'E3, infatti, la Gamescom era l'ultimo evento rimasto di quella serie rituale di eventi.

E, proprio come la fiera di Los Angeles, anche la Gamescom ha perso dei pezzi nel corso del tempo. Come riporta Pushsquare, infatti, Sony ha ufficializzato la sua assenza alla Gamescom 2024.

In una semplice dichiarazione, si legge semplicemente: «Sony Interactive attualmente non ha intenzione di esporre alla Gamescom 2024.»

In questo modo sono cinque anni che PlayStation non partecipa alla fiera tedesca. La sua ultima apparizione è stata nel 2019 e, fino ad oggi, l'azienda nipponica non ha più partecipato alla Gamescom.

Anche se non ci sarà uno stand PlayStation nello showfloor, ciò non esclude la possibilità che l'azienda possa condividere alcune notizie durante lo showcase della Gamescom Opening Night Live di Geoff Keighley.

Negli ultimi anni è stata presente nell'altro evento di Geoff Keighley, raccontando negli anni gli aggiornamenti di Horizon Zero Dawn e Death Stranding Director's Cut (lo trovate su Amazon), per citare alcuni casi.

Vedremo se, anche stavolta, PlayStation apparirà in un modo o nell'altro almeno nello show introduttivo della Gamescom 2024.

Ricordiamo che Gamescom 2024 si svolgerà dal 21 al 24 agosto prossimo. La presentazione dell'Opening Night Live si terrà un giorno prima, ossia il 20 del mese, e la seguiremo su queste pagine per darvi tutte le novità del caso.

All'evento purtroppo mancherà anche Nintendo, che ha già dichiarato mesi fa di non voler essere presente all'evento di Colonia in alcun modo. La prima partecipazione dell'azienda nipponica alla Gamescom è stata nel 2023 e, probabilmente, sarà anche l'unica di questo passo.