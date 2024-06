C'è chi invece punta tantissimo su Gamescom 2024

Dopo l'Xbox Games Showcase di questo mese, Microsoft ha annunciato che porterà il suo "stand più grande" alla Gamescom 2024 in Germania il prossimo agosto.

Questo, solo pochi giorni dopo la conferma che Sony non ci sarà, saltando nuovamente la Koelnmesse.

Anche Nintendo aveva del resto detto no alla Gamescom di quest'anno, preferendo concentrarsi sui Direct e sulle presentazioni a porte chiuse.

Ora, come riportato anche da Pure Xbox, il team di Xbox non ha ancora specificato tutto ciò che sarà giocabile in fiera, ma ha fornito un piccolo elenco di giochi che saranno presenti in loco.

Tra questi segnaliamo Avowed, Ara: History Untold, Towerborne, Age of Mythology: Retold e altri ancora.

Siamo in attesa di ulteriori notizie su ciò che i fan di Xbox a casa possono aspettarsi dallo show, e speriamo di avere presto maggiori informazioni su questo aspetto.

L'anno scorso, Xbox ha infatti offerto tre giorni di lunghi contenuti in livestream, tra cui un'intervista a Phil Spencer, una celebrazione ID@Xbox e molti sguardi ai singoli titoli.

Insomma, dopo un Xbox Games Showcase che ha lasciato sicuramente il segno, sembra proprio che la Casa di Redmond voglia continuare a spingere il piede sull'acceleratore.

Ricordiamo che, oltre a Xbox, altri editori e sviluppatori mostreranno comunque eventuali giochi in lavorazione durante la fiera, con la possibilità di farli provare con mano alla stampa e ai presenti.

In ogni caso, segnaliamo per i più smemorati che la Gamescom 2024 si svolgerà dal 21 al 25 agosto e coloro che sono interessati a partecipare di persona all'evento possono consultare le opzioni di biglietti disponibili online.

La presentazione dell'Opening Night Live si terrà invece come di consueto un giorno prima, ossia il 20 del mese: come sempre accade, anche questa volta la seguiremo in diretta su queste pagine per segnalarvi tutte le novità del caso.