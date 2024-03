Leggende Pokémon Z-A interromperà un record dopo ben 28 anni

L'annuncio di Leggende Pokémon Z-A è stato il vero e proprio grande reveal dello scorso Pokémon Presents: contrariamente alle aspettative, sembra che questa volta Game Freak abbia deciso di prendersi un po' di tempo in più per realizzare un prodotto all'altezza.

Le polemiche che hanno inondato il debutto di Pokémon Scarlatto e Violetto devono evidentemente non essere passate inosservate al team di sviluppo, che per il successo di Leggende Arceus (lo trovate su Amazon) ha deciso di interrompere una tradizione che durava addirittura dal 1996, anno in cui uscirono Pokémon Rosso e Verde.

Leggende Pokémon Z-A uscirà infatti solo nel 2025, ovvero circa 3 anni dopo il debutto di Scarlatto e Violetto, lanciati su Switch a fine 2022: come segnalato da Game Rant, è la prima volta che i fan devono attendere così a lungo per vedere un nuovo episodio principale della serie.

Gli unici anni in cui non è uscito un videogioco di Pokémon — escludendo ovviamente spin-off ed eventuali DLC — sono stati infatti 1997, 2001, 2003, 2005, 2007, 2011, 2015, 2020 e 2023.

C'è sempre stata dunque una pausa che non è mai stata superiore a un anno tra un capitolo e l'altro, ma adesso che possiamo aggiungere il 2024 a questa lista si può dire che Leggende Pokémon Z-A ha già raggiunto, a modo suo, un nuovo record per il franchise: non era mai capitato che non uscisse un nuovo gioco "mainline" per 2 anni consecutivi.

Considerando che è da molto tempo che i fan chiedono una maggiore ottimizzazione dei giochi e di concedere agli sviluppatori più tempo per svolgere un lavoro adeguato, questa pausa più longeva potrebbe rappresentare una buona notizia per la qualità finale di gioco. O almeno, è possibile sperarlo, dato che ancora non abbiamo visto neanche uno screenshot di gioco.

Salvo ulteriori sorprese o rinvii, Leggende Pokémon Z-A è previsto su Nintendo Switch per il 2025: al momento abbiamo pochissimi dettagli al riguardo, ma abbiamo già potuto svelarvi i primi Pokémon già confermati.

Tra questi attualmente non è presente Charizard, uno dei Pokémon più popolari e amati di sempre, come svelato anche da un recente sondaggio: ricordiamo che non era presente neanche nel roster di Leggende Arceus.