Anche Palworld celebra Monster Hunter Wilds (nel migliore dei modi)

Il lancio di un titolo come Monster Hunter Wilds lascia il segno, inevitabilmente, e l'ha fatto anche negli uffici di Pocketpair, gli autori di Palworld.

Perché, come succede da quando la serie di Monster Hunter esiste, anche per Wilds c'è stato il classico momento per cui molte persone (soprattutto in Giappone) si prendono un giorno di ferie per poter fare un weekend lungo di gioco incessante.

Insieme a Dragon Quest, altro franchise che fa furore ogni volta che esce e che lo farà ancora una volta quando arriverà il dodicesimo episodio.

E anche Pocketpair, come riporta Gamespot, ha deciso di concedere una giornata libera ai propri dipendenti proprio in occasione dell’uscita del nuovo capitolo di Monster Hunter.

Questo è ciò che ha detto lo sviluppatore sui social:

«Per qualche motivo, molti dipendenti hanno segnalato che potrebbero non sentirsi bene il giorno dopo, per cui è stato concesso loro un giorno di riposo in più.»

Invece di forzare la loro presenza in ufficio, lo studio ha scelto di concedere loro un giorno di riposo ufficiale. A confermare la notizia è stato anche il community manager di Palworld, Bucky, che ha ribadito l'iniziativa come un gesto di apprezzamento nei confronti del team.

In questo modo, Pocketpair potrà anche riposarsi un attimo tra una caccia e l'altra per dare forma al videogioco del futuro. Palworld ha raccolto oltre 32 milioni di giocatori su tutte le piattaforme, tra Steam, Xbox e PS5, e questo pubblico va supportato con nuovi contenuti che arriveranno nel corso dell'anno.

Nel futuro c'è giusto da risolvere la questione legale con Nintendo, che tuttavia potrebbe prendere presto una svolta importante rispetto alle condizioni iniziali.

Parlando di Monster Hunter Wilds, anche Capcom ha un bel po' di cose da fare questo weekend. Il lancio del titolo è stato importante, ma ci sono soprattutto dei problemi tecnici da risolvere su PC.