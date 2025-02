Palworld è diventato davvero il videogioco del futuro

Su queste pagine l'avevo detto in tempi non sospetti ed effettivamente è successo: Palworld è diventato il videogioco del futuro.

A darci la conferma è direttamente lo sviluppatore Pocketpair tramite il profilo X ufficiale, aggiornando sulla popolarità del gioco con i Pokémon-che-non-sono-Pokémon.

A oggi, infatti, Palworld ha raccolto oltre 32 milioni di giocatori su tutte le piattaforme, tra Steam, Xbox e PS5.

Con un lancio al prezzo di €30, e la contemporanea inclusione all'interno di Game Pass per Xbox e PC, Palworld aveva fin da subito venduto tantissimo e creato alcuni record. Fino alla fine dello scorso anno, quando era addirittura tornato in auge come uno dei giochi più di successo del momento.

Non si tratta di 32 milioni di copie vendute, ovviamente, ma è comunque un risultato strepitoso per un progetto che sulla carta sembrava solamente un clone. Palworld è un clonein effetti, in ogni suo aspetto, eppure i numeri parlano chiaro.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

«È passato un anno dall'uscita di Palworld e, grazie a voi, i nostri fan, Palworld ha superato i 32 milioni di giocatori su tutte le piattaforme! (Steam, Xbox, PS5)», dichiara Pockepair con comprensibile entusiasmo.

Il 2025 di Palworld si apre quindi con un risultato a dir poco fenomenale, che anticipa le tante novità che arriveranno di qui a qualche mese.

Nel futuro c'è giusto da risolvere la questione legale con Nintendo, che tuttavia potrebbe prendere presto una svolta importante rispetto alle condizioni iniziali.

L'avevo detto e ne avevo parlato in maniera esaustiva e, sfortunatamente, il tempo mi ha dato ragione: Palworld è il videogioco del futuro.

Anche alla luce dei tantissimi altri cloni o semi-cloni annunciati in eventi come l'ultimo State of Play.