Digital Foundry sconsiglia di acquistare Monster Hunter Wilds su PC

Monster Hunter Wilds sta avendo molti problemi su PC e, nel caso potesse essere solo un chiacchiericcio poco convinto, è arrivata nella giornata di oggi l'analisi di Digital Foundry.

Gli esperti tecnici del mondo dei videogiochi hanno messo sotto i ferri Monster Hunter Wilds, per cercare di capire le performance definitive dell'atteso titolo Capcom.

E, come potete immaginare, il team di analisti tecnici non ha parlato benissimo del titolo nel loro lungo approfondimento.

Monster Hunter Wilds si presenta come un'uscita problematica su PC, con prestazioni estremamente deludenti sulle schede grafiche di fascia bassa, al punto da sconsigliarne l'acquisto per chi dispone di hardware meno potente.

Anche con GPU di fascia alta, il bilanciamento tra qualità visiva e richieste di sistema lascia molto a desiderare, evidenziando problemi tecnici significativi che necessitano di correzioni urgenti.

Le prime impressioni erano positive, grazie a un processo di compilazione shader iniziale e un menu impostazioni ben strutturato. Tuttavia, il gioco mostra comportamenti anomali: la qualità delle texture è incoerente, con problemi di caricamento che producono artefatti grafici evidenti, e persistono cali di frame-rate anche con impostazioni moderate.

Persino girare la telecamera in un'area apparentemente vuota provoca stuttering, un problema che potrebbe essere legato a una gestione inefficiente dello streaming delle texture e alla decompressione GPU con DirectStorage.

I problemi non sembrano derivare dalla mancanza di VRAM, ma piuttosto da una gestione aggressiva dello streaming e della decompressione in tempo reale. Il risultato è un gioco che, pur girando su Unreal Engine 5, non riesce a giustificare il suo impatto tecnico, ricordando lanci problematici come The Last of Us Part I e Forspoken.

Per ora, Digital Foundry sconsiglia l'acquisto del gioco per chi possiede GPU con 8GB di VRAM o meno, mentre anche su hardware più potente la stabilità resta un'incognita.

Ovviamente si tratta di problemi che possono essere risolti anche con un aggiornamento, ma nel frattempo i giocatori non sono stati felicissimi della situazione. Perché sebbene Monster Hunter Wilds stia andando benissimo su Steam, le recensioni degli utenti sono molto negative.